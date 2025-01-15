郭可盈女兒天生瓜子臉顏值高　15歲生日孖姊妹開美少女粉紅派對

郭可盈和林文龍的寶貝女林天若（Tania）是父母的掌上明珠，自小已萬千寵愛在一身，昨日（14日）是林天若的15歲生日，她在IG Story連環出Po，其中張相見天若收到大盒卡通公仔禮物，右上角隱約見到天若與父母的合照，見郭可盈送上大束鮮花給愛女，並插上15的閃石數字及發光的Happy Birthday燈牌，天若寫上「OMG」及眼濕濕、心臟和心心的emoji來道謝。

林天若係父母嘅掌上明珠。（ig圖片）

林文龍同郭可盈育有一女林天若。（ig圖片）

相中相見到郭可盈有送花俾囡囡。（ig@tanialam）

林天若在大前日（12日）就約了大班好朋友一齊慶祝，壽星女穿上條白色low cut連身裙，化上淡妝充滿仙氣，而她的一班朋友亦打扮得靚靚，個個身材高䠷顏值亦相當高。而生日派對充滿粉紅泡泡，以粉紅色為主，場內放有多個粉紅色、紅色及金色氣球，還有一對巨大的金色15數字的氣球，並用上projector打造夢幻布景用作打卡，天若攬住好姊妹合照，以英文寫上：「我的一天，我非常非常愛你。你是我生命中最重要的人之一，我愛你、謝謝你！」

林天若一班好朋友個個都長頭髮。（ig@tanialam）

少女粉紅派對，好夢幻。（ig@tanialam）

林天若15歲生日。（ig@tanialam）

天生瓜子臉。（ig@tanialam）

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天若人緣不錯，見她與兒時玩到少女的好朋友，當中更看到天若在小學初期扮演蝴蝶仙子，更與同學齊齊拿着花花公仔，非常之可愛，她以英文寫上：「我永遠的蝴蝶！快樂15，非常愛你，笑多啲笑多啲！這是一個基本的故事，但我希望禮物和卡片可以彌​​補它，多拍照片，多出去玩，不管別人怎麼說我正在重複使用蝴蝶的照片。」

好老友。（ig@tanialam）

由細識到大嘅好朋友。（ig@tanialam）