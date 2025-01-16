東張西望｜苦主認「契弟」出禍　與其合作投資失利蝕100萬即走數

昨日（15日）的《東張西望》講到兩名男子在深圳酒吧結織，因為一個動作，而令二人結成「契哥契弟」。原來因為梁先生當時請了阿希吃飯，更因為他身上只有500元但就拿了300多元出來請阿希吃飯，所以阿希就感動了。阿希其後更對「契弟」梁先生照顧有加，不僅讓其與家人同住，還允許其使用信用卡，梁先生更認阿希母親為契媽。

《東張西望》講到兩名男子在深圳酒吧結織，因為一個動作，而令二人結成「契哥契弟」。(節目截圖)

原來因為梁先生當時請了阿希吃飯，更因為他身上只有500元但就拿了300多元出來請阿希吃飯，所以阿希就感動了。(節目截圖)

阿希見有「好路數」，立即預了梁先生一份，阿希回港投資虛疑貨幣，但梁先生身無分文，由阿希及其家人投資了100萬。最終投資失利，梁先生在一次交易中，收了不乾淨的資金，導致公司戶口被凍結，還要賠錢給人，最後分文不剩。阿希表示：「佢當時同個客人對接嗰時，冇去嚴格審核呢個客人嘅資金來源，導致到損失咗呢舊錢，計埋本金有100萬到啦。」

阿希見有「好路數」，立即預了梁先生一份，阿希回港投資虛疑貨幣，但梁先生身無分文，由阿希及其家人投資了100萬。(節目截圖)

梁先生在一次交易中，收了不乾淨的資金，導致公司戶口被凍結，還要賠錢給人，最後分文不剩。(節目截圖)

梁先生未有承擔債務責任並且失聯，但在失聯前他曾向阿希表示每個月會在薪金中拿出1萬多元還給他，可惜最後不斷稱「忙」而失蹤。阿希表示梁先生在社交平台把他「拉黑」，甚至分別致電香港及內地電話都不接，所以找《東張西望》幫助。阿希因此飽受打擊，人生陷入低谷，阿希媽媽對此亦感痛心。

梁先生未有承擔債務責任並且失聯，但在失聯前他曾向阿希表示每個月會在薪金中拿出1萬多元還給他，可惜最後不斷稱「忙」而失蹤。(節目截圖)

阿希表示梁先生在社交平台把他「拉黑」，甚至分別致電香港及內地電話都不接。(節目截圖)

《東張西望》於是跟據阿希所給的梁先生香港地址上去找他，可惜沒人應門。之後節目組再致電給梁先生，梁先生最初有接電話，而主持問到他有關是否欠阿希錢時，他詢問節目組是誰，但當節目組表明身份後，梁先生就掛掉電話。

《東張西望》於是跟據阿希所給的梁先生香港地址上去找他，可惜沒人應門。(節目截圖)