90年代女神嫁富商住海景豪宅　激罕曬與兒子合照身形高大讀名校

現年52歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。童愛玲在2003年與台灣富商王敦民結婚後，便淡出演藝圈，至2022年才復出拍攝劇集飾演姜濤媽媽。而現實中童愛玲育有一子，而且兒子是學霸，日前她就激罕曬出與兒子的合照，並寫道：「When did I become the short one？（我什麼時候成了矮的那個？）」

童愛玲當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。（IG@eileentung）

童愛玲在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中飾演陳堅姐姐。（影片截圖）

2022年復出拍攝ViuTV劇集《季前賽》，飾演姜濤媽媽。（IG@eileentung）

飾演母子。（IG@eileentung）

Keep得好好！（IG@eileentung）

依然靚女！（IG@eileentung）

氣質出眾。（IG@eileentung）

相中所見，童愛玲用Emoji遮擋了兒子的樣貌，但可見身形十分高大，比起173cm高的童愛玲還要高半個頭！據知童愛玲與富商老公王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人，拍拖3年就結婚，婚後童愛玲誕下兒子王子毅，而身高6呎2的王子毅是NBA狂迷，原本在英國留學的他後來放棄留英讀法律，改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科，亦可追逐籃球夢！

好高大！（IG截圖）

童愛玲曾與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，成功令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

《流氓醫生》。（影片截圖）

童愛玲同囝囝。（IG@eileentung）

好媽媽！（IG@eileentung）

與兒子去睇波。（IG@eileentung）

童愛玲近年英國同香港兩邊走。（IG@eileentung）

身形Fit爆！（IG@eileentung）

現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活，閒時相約好友聚會，又有愛犬相伴，原本住在市值近四千萬的港島南區豪宅，坐擁無敵海景，空間闊落，但早前她就發文自爆搬離豪宅，並透露新屋距離南區不遠，相信是搬到同區另一豪宅！

得閒放狗。（IG@eileentung）

生活無憂。（IG@eileentung）

完全唔似52歲，放狗不忘騷長腿。（IG@eileentung）

童愛玲搬屋。（IG@eileentung）

無敵海景！（IG@eileentung）

全屋落地玻璃。（IG@eileentung）

俯瞰無敵美景。（IG@eileentung）

外望仲有小石灘。（IG@eileentung）