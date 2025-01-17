TVB一線男星被捕獲夜店畀女圍零反應　與舊愛拍拖11年曾轟動全城

現年44歲的圈中筍盤黃宗澤（Bosco）入行超過27年拍過無數的經典TVB劇集，以及近年積極在電影圈發展，成績亮眼，現階段經常獲得內地登台的機會，每次於內地出席活動時都造成萬人空巷現象，人氣指數爆燈！Bosco《萬千星輝頒獎典禮2023》去年更勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」殊榮，成為新設獎項第一個獲獎的男藝人，今年他憑《法證先鋒VI :倖存者的救贖》提名《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男主角」！事業一帆風順的Bosco，最近被網民直擊出現在夜店畀女圍，卻目無表情零反應。

Bosco在《萬千星輝頒獎典禮2023》中擊敗一眾強敵，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮膺「大灣區視帝」。（IG@boscomine）

從網民所分享的照片當中，可見Bosco身穿白色恤衫現身於夜店，他的身旁有一大班美女圍繞他在跳舞，不過Bosco樣子顯得十分呆滯，呈現一種厭世極不享受的樣子，似乎心情不佳。貼文一出，有網民紛紛討論到底為什麼Bosco會出現在夜店？有網民留言：「他是怎樣做到，蹦迪這麼一本正經的」、「在拍攝中」、「大巴扭成這樣，進酒吧又裝起來了」、「老了！」Bosco過往最轟動的戀情是與舊愛胡杏兒談戀愛，二人拍拖11年分手收場，他前年接受商台《星光背後》專訪否認自己長年處於單身狀態，也有認識過女朋友，不過就未有向觀眾再公開自己的感情狀況。

事業一帆風順的Bosco最近被網民直擊出現在夜店畀女圍。（小紅書截圖）

Bosco目無表情零反應。（小紅書截圖）

有網民紛紛討論到底為什麼Bosco會出現在夜店？（小紅書截圖）