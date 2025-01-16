李佳芯當年改名入無綫　《巨輪》被鷲哥鬧臭雞成經典

42歲李佳芯（Ali）自從加入TVB大家庭後，一直被譽為收視福將，過往所演出的電視劇集深入民心，不過近年她的新聞焦點是屢傳會離巢TVB，到底是否續約一事亦成為全城關注的焦點！李佳芯自從已正式被無綫官網藝人名單移除後，她今日（16日）終於現身公開活動承認已正式離巢，活動現場可見TVB冇派人採訪她，不過依然無損心情展現燦爛的笑容。如今李佳芯正式與TVB結束12年的合約關係，她接受訪問指這12年間經歷過甜酸苦辣的感受！回顧由李佳芯從有線電視踏足電視圈，之後改名加入TVB的轉變。

李佳芯自從已正式被無綫官網藝人名單移除後，她今日終於現身公開活動承認已正式離巢！（陳順禎攝）

初入行任模特兒後來加入有線電視

李佳芯從2005年開始踏入模特兒行業，主力拍攝電視廣告，直到2008年獲得有線電視賞識，而成為體育主持，當年更到訪北京奧運進行採訪，直到2012年約滿後正式離開有線電視，並且將自己的本名李嘉馨改名為李佳芯。

李佳芯在有線時期叫李嘉馨。（IG：@aliaime）

李佳芯初入行已經擔任主持工作有亮眼的表現。（IG：@aliaime）

加入TVB大家庭獲賞識主持《學是學非》

李佳芯於2012年結束與有線電視的合約之後，於同年加入TVB大家庭。當時已經擁有知名度的她獲安排主持資訊節目《學是學非》繼續在主持界發展，直到2017年初她正式離開節目，專注於電視劇方面的演出。當時亦有指李佳芯是TVB高層余詠珊的愛將代表之一。

李佳芯曾主持資訊節目《學是學非》。（網上截圖）

係元祖「是非精」！大家還記得嗎？(視覺中國)

演出《巨輪II》被吳岱融鬧「臭雞」成為經典金句

談到李佳芯的拍劇生涯，最開始最為人熟悉的角色，就是當年參與電視劇《巨輪II》與吳岱融的一場戲，劇情中她被吳岱融霸氣大鬧的一幕劇情在網絡上瘋傳，對白的其中一句「攞去洗啦，臭雞！」，自劇集播出後成為網民傳頌的金句。當時的李佳芯已經受到TVB力捧，有傳因為楊怡辭演《與諜同謀》女主角，角色順理成章由李佳芯取替上位飾演，與視帝級演員羅嘉良合作，演技更上一層樓。

吳岱融在《巨輪II》爆Seed大鬧李佳芯一幕，引起網民熱烈討論。（影片截圖）

《與諜同謀》中李佳芯演媽媽角色，其實都演得幾神似。（TVB劇照）

事業巔峰演《BB來了》奪視后

提到李佳芯事業最輝煌的階段，一定是參與劇集《BB來了》飾演神經質的新手媽媽唐恬兒（Ellen），她多層次的演出，從一個女強人成為新手媽媽的不容易，獲得觀眾的認可成功入屋，當中與中丈夫黎諾懿、家婆盧宛茵及母親陳秀珠的吵架戲相當深入民心，被網民一致大讚題材演員和班底都相當貼地，最後李佳芯憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最佳女主角」獎，她亦曾於2016年多套電視劇及節目奪得「飛躍進步女藝員」，成功打破TVB的紀錄成為首名獲得「飛躍進步女藝員」獎僅兩年，相隔兩年獲封視后的藝人。2018年是李佳芯同TVB關係最好的一年，不過2019年卻有極大的轉變發生！

李佳芯事業最輝煌的階段參與劇集《BB來了》飾演神經質的新手媽媽唐恬兒（Ellen）。（電視劇《BB來了》劇照）

Ali憑《BB來了》奪得視后。（資料圖片）

2019年微博發表意見遭鬧爆

當年在2019年有關於《逃犯條例》修訂引起國際社會關注，她在事件發生之後曾經在微博發出貼文：「「內心是什麼，所看出的便是什麼。每當遇事不順心，看人不順眼，想想。道路之闊窄多寡，在於心胸。少一點憎惡，多一點愛心，世界也因而漂亮。有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」

李佳芯曾經2019年微博發表意見遭鬧爆。（微博截圖）

她所發表的感受卻遭到網民極大的討論，對此她曾經接受《香港01》訪問時說：「我覺得我問心無愧，我一直都係咁㗎啦，點解你哋之前唔敢講，而家先嚟講？至於其他嘅嘢我唔評論，我又唔需要特別去解釋啲乜，亦都覺得唔需要。我覺得做藝人的而且確會有一啲尷尬位，如果係咁我唯有少啲喺微博Post嘢囉，但我仍會繼續喺我其他社交平台抒發自己嘅情感，唔會覺得有咩問題。」因為這一次的言論事件發生，李佳芯自此與TVB亦有很大的轉變!

李佳芯當時候坦言覺得做藝人左右做人難。（葉志明攝）

TVB台慶內地播出版李佳芯離奇被打格

李佳芯成名後其中最受注目的一件事件，就是她於2022年出席5周年台慶的節目《傳承·狂歡55：萬千星輝賀台慶》，當天她身穿紫色露背晚裝出席盛會行紅地氈時，TVB官方微博及埋堆堆APP直播的版本就Cut了這段，令到收看直播的網民覺得相當奇怪，之後嘗試打「李佳芯」的搜尋字眼，屏幕卻顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」。

李佳芯坐在朱晨麗同袁偉豪之間的Ali面部被打格。（影片截圖）

有網民嘗試打出「李佳芯」，但屏幕上就顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」。（微博圖片）

另外當節目進行到《香港小姐再競選》總決賽時，擔任評審之一的李佳芯被安排坐在第一排，不過內地播出的版本她卻離奇被打格仔，反而坐在她身旁的朱晨麗同袁偉豪卻完全沒受到影響。隔年，她又再次出席《萬千星輝頒獎典禮》時，每當節目播出有她大頭的畫面都會被內地社交平台「打格仔」，因此引起網民極度不滿。

Ali已不止一年被「河蟹」，更曾成為敏感詞。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

樂小姐曾開腔回應有關李佳芯合約問題

近年屢次傳出李佳芯離巢TVB一直成為網民關注的焦點，曾經於2023年接受訪問被問到有關李佳芯續約的問題，她表示：「佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我地唔會嘥咗佢。」她繼續指當其時與李佳芯的合約：「仲有好長。」至於去年李佳芯亦有為TVB拍攝電視劇集《麻雀樂團》，對於合約問題一直以還在商討作回應。

TVB高層樂易玲（樂小姐）早年曾經接受訪問回應李佳芯合約問題。（葉志明 攝）

正式被無綫官網藝人名單移除

而本月初有網民發現TVB官網最新藝人list已將李佳芯移除，於TVB的官方藝人名單中輸入李佳芯名字去搜尋，已經搜不到李佳芯的名字，如今李佳芯今天出席活動正式承認離巢消息，《麻雀樂團》應該是李佳芯離開TVB的告別作，不過劇集播出的時間尚未確定！

TVB的藝人名單已搜不到李佳芯。(網上截圖)