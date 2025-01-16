林芊妤難忘被錢國偉鬧爆　與Sing之天使合體長腿女神變拉丁舞高手

林芊妤（Coffee）入行多年，曾在2008年TVB節目《耳分高下》中擔任「Sing之天使」雪梨，而一眾「Sing之天使」近年亦各有發展。日前林芊妤在IG曬出與陳蕊蕊（柑桔）、藍莓（劉俐）、菠蘿（郭穎橋）及香蕉（王淑玲，現名王嫣辰）15年前與現時的對比照，可見五人變化不大，依然又靚又Fit！

Sing之天使你記得幾多個？（視覺中國）

Sing之天使。（視覺中國）

Coffee近年專注發展瑜伽事業。（影片截圖）

一家三口好幸福！（IG@coffee89921）

林芊妤寫道：「15年前😱當時20歲的我還是個不知天高地厚的小屁孩，還記得有一次要為「耳分高下」綵排節目，因為一大班女生柴娃娃的關係，我玩得太過得意忘形完全沒有在認真綵排，突然在拍攝場內聽到一聲很惡的叫咪，是錢監製叫咪罵我🤐😭『Coffee你玩夠沒有？現在是在工作！你要玩就走！』場內工作人員導演監製和嘉賓一片寧靜，我當時真的想爬入洞裏，但現在回想起來那是個很好的當頭棒喝。而經歷過無數次撞板的我，現在真的成長了，感謝Wilson 當時的提攜及教導🙏🏻希望你在天上看著我們也會感到恩惠，因為我們都變成了更好更成熟的人❤️」

15年前。（影片截圖）

15年前。（影片截圖）

依然又靚又Fit！（影片截圖）

依然又靚又Fit！（影片截圖）

劉俐（藍莓）同Coffee及郭穎橋。（IG@kiukwok）

感情好好。（IG@kiukwok）

當中身形高䠷的劉俐（藍莓）當年憑一雙長腿迷倒不少粉絲，但她在2014年約滿TVB後離巢，一度轉行做售貨員，又曾到時裝批發公司擔任客戶服務，近年在舞蹈界發展得相當不錯，不時參加拉丁舞公開比賽。而香蕉（王嫣辰，前名王淑玲）就相對比較低調，師承馬君程「兩儀派」的她似乎有意向堪輿界發展。至於郭穎橋淡出娛樂圈後，曾到台灣讀攝影，2017年獲ViuTV邀請參加攝影真人騷節目《攝．太帥》，更成為總冠軍！

長腿女神！（IG@kibbyrosella）

長腿女神！（IG@kibbyrosella）

劉俐2014年約滿TVB後就轉行做售貨員，亦有從事保險業。（IG@kibbyrosella）

依然靚女。（IG@kibbyrosella）

好Fit。（IG@kibbyrosella）

好Fit。（IG@kibbyrosella）

拉丁舞。（IG@kibbyrosella）

參加比賽。（IG@kibbyrosella）

參加比賽。（IG@kibbyrosella）

香蕉（王嫣辰，前名王淑玲）。（IG@vankowong）