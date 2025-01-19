萬千星輝2024｜張曦雯首封大馬視后　備受力捧演技終獲肯定

張曦雯於《萬千星輝頒獎典禮2024》憑住「強人系列」《企業強人》中飾演宋翹一角贏得「馬來西亞最喜愛女主角」寶座，成為出爐大馬視后，在台上透露曾在升降機內與監製打招呼而獲得拍劇的機會。張曦雯在該劇後半段的重病造型我見猶憐，她的一場告別獨白戲相當感人，不少網民看畢都為她感到心痛，並大讚她的演技一部比一部進步，力推她有實力坐穩女一位置。如此張曦雯終於獲封大馬視后，證明她的演技已備受認同與肯定。

恭喜！

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張曦雯在劇中的角色。

張曦雯的重病LOOK。

張曦雯的重病LOOK。

張曦雯於《萬千星輝頒獎典禮2019》大熱奪得「飛躍進步女藝員」獎項，她也不止一次入圍角逐「最佳女主角」殊榮。張曦雯在美國長大，操得一口流利英語，她在2012年參選《國際中華小姐》贏得冠軍後，更代表香港出戰《世界小姐》，並於多項單項賽中都獲得排名，是25年來成績最好的香港代表。

張曦雯得獎時也感動得哭了出來。（電視截圖）

張曦雯卸任後全力發展演藝事業，近年更備受力捧。她最初主力擔任節目主持工作，包括《港生活．港享受》及《東張西望》時段內的《Pearl Tonight》，更大方在旅遊節目《3日2夜》中以性感泳衣上陣，大曬健康性感，憑着出眾的樣貌及身材成功俘虜不少粉絲！Kelly還曾直播打機，經常真情流露大爆粗口，因而被網民激讚真性情夠貼地，更封她為新一代女神！外界對她的評價都比較正面，絕對是近年來最有觀眾緣的藝人之一。

張曦雯在2016年首次參演劇集，在《律政強人》中飾演潘希文（Libby）一角而備受關注。2018年她在《跳躍生命線》中飾演阿Man，亦剛亦柔的形象，加上與馬德鐘自然的感情線，令她贏得觀眾的喜愛，更在《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲提名「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」，以新人來說成績驕人。她至今亦一直備受無綫力捧。

Kelly在劇集《白色強人》中飾演神經外科醫生阿Yan，與郭晉安有不少對手戲。（劇照）