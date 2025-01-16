李佳芯離巢後首談台慶被打格感受 問到古天樂可有向她招手咁回答

視后李佳芯（Ali）近期在社交平台多番暗示已低調離巢TVB，先是在社交平台的工作聯絡人由TVB經理人，改為「DM for work」；再透露「2025以新的身分期待下一個作品」，其後又被發現在TVB官方藝人專頁已搜尋不到其資料，疑已約滿被下架。到了今日（16日），事情終於有答案。李佳芯出席代言運動品牌活動時，親口承認已正式離巢TVB，結束12年賓主關係，回復自由身。

李佳芯今日以代言人身份出席運動品牌活動，回復自由身的她心情勁靚，似乎無約一身輕。接受訪問時，李佳芯大方承認已經與TVB完約，但心情沒什麼特別，對她而言作為演員都是這樣，裝備好自己，等待一個好的機會和角色。

回復自由身的李佳芯，出活動時一臉風騷。（陳順禎攝）

問到TVB有沒有挽留？李佳芯表示有傾過，雙方拉鋸了一年。對於外界形容她與TVB談判決裂，李佳芯笑指報道通常都是用些好勁的字眼，指雙方是和平分手的，「我想雙方都有不同的考慮因素，對我來說，作為演員當然想有大的挑戰，還有有時到了不同的階段，都會想試些不同的東西和改變，這些是我心底裡的說話。」

李佳芯透露是去年12月完約的。問到是正式完結合約，還是提早中斷合約？她直言：「沒有，我舊的合約真的已完結，現在還有一套劇（未播），如果到時需要我宣傳當然會返去幫手。（可會擔心因為妳離巢，劇集變倉底貨？）這個我沒有去想了。」

李佳芯今日出席活動承認已約滿TVB。（陳順禎攝）

李佳芯續指在整個傾談續約過程中，讓她最心動的是在一個地方留了12年是有感情和很多回憶，以及很多很好及不捨得的同事，「12年前可能真的不多人認識李佳芯，所以12年後今天回看這個地方是很感謝，令我成長和多人認識，所以是挺不捨和感激的地方。」

談到在過往台慶被打格，觀眾對她被TVB冷待不值，會否因此都心灰意冷覺得要走。李佳芯直言：「我只能說12年了，甜酸苦辣都會有，不同的感受都出現過，最緊要是我回望這12年是努力過，沒白費，反而這是有點感動。（那被打格是什麼味道？）全部都有。」雖然李佳芯重情，但TVB這天卻不派員來採訪，她依然大方回應：「我唔望，有啲嘢唔好睇得咁清楚。」

問到回復自由身後，可有公司向他招手？李佳芯大賣關子：「不同的公司都有去傾談合作。（古天樂有沒有找妳加盟？）不同公司都有談合作。（不少人期待妳拍電影？）沒有局限，希望有機會。」

李佳芯稱無論演戲還是唱歌，希望每次出來都給人有進步的感覺，期待唱歌給大家聽。(陳順禎攝）

李佳芯也期待與不同的新對手合作，問到有沒有心儀對象，例如MIRROR？她笑言：「有留意，但我經常很害怕，怕演完情侶之後粉絲會笠我麻包袋。（已經想到演情侶？）要不不想，要不想大一點，姐弟戀也不錯，哪位成員都可以，只要比我高就行。」

另外，李佳芯去年分別到台灣、英國讀書增值自己，包括戲劇和心理學的課程，對她來說是一個refresh，未來都會繼續去多些不同的地方學習和看看外面的世界。李佳芯又笑言在外地讀書時遇到有很多Oppa，但未遇到心動對象。