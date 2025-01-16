陳展鵬夫妻檔續約醫美代言獲祝愈扑愈有　單文柔盼湊成「好」字

視帝陳展鵬和太太單文柔（Phoebe）獲醫美品牌續約成為代言人，繼續夫妻檔搵真銀。兩人今晚（16日）出席簽約儀式，活動上，品牌老闆娘還向日前生日的陳展鵬送上扑槌蛋糕，祝福他愈扑愈有、連生貴子，令陳展鵬兩公婆哭笑不得。

視帝陳展鵬和太太單文柔（Phoebe）獲醫美品牌續約成為代言人。（陳釗攝）

陳展鵬和單文柔接受《香港01》訪問時，直言續約酬勞是開心的，最開心是品牌幫他們兩公婆拍攝了一輯很有Feel的靚相。問到兩公婆誰比較貪靚？單文柔笑指現時是展鵬，老公始終要工作，所以她都要幫對方保持靚仔樣，老公靚仔就是她的功勞。陳展鵬則大爆與太太試過一塊面膜兩份敷，原來都幾Sweet。

品牌老闆娘向日前生日的陳展鵬送上扑槌蛋糕，祝福他愈扑愈有、連生貴子，非常搞笑。（陳釗攝）

談到日前廣州演唱會女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）驚喜上台，陳展鵬直言當刻直的感動差點喊，原來他事前完全不知情，前一日開閉路電視見女兒還在家，殊不知突然出現在台上，單文柔直言很怕被識穿，特意安排女兒跟家人上廣州。女兒首次上台唱歌表演被讚淡定，陳展鵬也意想不到，笑言原本女兒只是推蛋糕上台，但看她好像不願下台，那就不如唱兩句。會否培養女兒唱歌？他直言絕對會，女兒也喜歡唱歌，不過上台演出的話暫時「差唔多了」，還是學業為重。

陳展鵬日前在廣州舉行演唱會，太太帶同女兒小豬比驚喜現身，令他非常感動。（陳釗攝）

父女同台合唱好Sweet！（小紅書截圖）

至於生日正日，陳展鵬透露一家人在屋企吃飯，雖然簡單，但已經很滿足，還笑指自己生日，其實最開心都是女兒，因為有得玩。而作為太太的單文柔除了送上銀包作生日禮物外，也有在家炮製小遊戲，「我同阿女先將份禮物收埋，然後整Check Point，做咗兩條路線，一條係Phoebe，一條係Quinta。（老公最後揀邊條？）梗係Quinta。（2025年生多個兒子抗衡？）我都等緊。」笑指連品牌老闆娘都祝他們愈扑愈有，單文柔直言與老公一直有計劃追多個，盼湊成一個「好」字，等緣份。

單文柔透露兩人一直有計劃追多個，盼湊成一個「好」字。（陳釗攝）

另外，談到《萬千星輝頒獎典禮2024》星期日舉行，有份角逐視帝的陳展鵬，直言要對自己有信心，但他更開心可以同鄭則仕一起入圍，因為對方算是他啟蒙前輩，以前在亞視曾一起拍劇，之後到TVB又合作過，所以感受特別深，但最重要都是觀眾看得開心。