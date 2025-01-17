東張西望｜業主投訴劏房窗勁噴煙　處理後被人拿鋒利工具守門口

昨日（16日）的《東張西望》講到住私人屋苑的受害人李小姐，發現她住宅旁邊由2021年開始改建成劏房，而且裡面至少住了四戶人。最初她都沒有發現旁邊住宅改建，直至數年前發現原本的套廁被改建成廚房才發現此事。

受害人李小姐發現她住宅旁邊由21年開始改建成劏房，而且裡面至少住了四戶人。(節目截圖)

「我好肯定係劏房，如果唔係個廁所點會變成廚房」。李小姐堅稱對方套廁被改建成廚房，因為見到加裝了抽油煙機，而且亦有擺放砧板等物件。李小姐指對方24小時不停開著抽油煙機，而且味道很大，令到她很困擾。李小姐有一次於廚房煮東西時，見到對方「廚房」冒出大量白煙：「好似人哋爆炸，冒晒出嚟！嚇死我啊，我以為火燭。」

「我好肯定係劏房，如果唔係個廁所點會變成廚房」。李小姐堅稱對方套廁被改建成廚房，因為見到加裝了抽油煙機，而且亦有擺放砧板等物件。(節目截圖)

「我好肯定係劏房，如果唔係個廁所點會變成廚房」。李小姐堅稱對方套廁被改建成廚房，因為見到加裝了抽油煙機，而且亦有擺放砧板等物件。(節目截圖)

李小姐亦有通知管理處去處理，但戶主竟向管理處表示：「帶咗啲朋友上嚟打邊爐喎喺個廁所度。」而李小姐表示非常擔心再有同樣的情況出現。除了李小姐外，其實同層的鄰居都覺得有衛生問題及安全問題出現，因為近年「出出入入」的人多了，亦有蟑螂的問題出現。李小姐與鄰居都指其實管理處及屋宇署一早已經知道有這件事，但遲遲未有行動。

除了李小姐外，其實同層的鄰居都覺得有衛生問題及安全問題出現。(節目截圖)

《東張西望》主持李旻芳到劏房了解，只見她按了門鈴沒有人應門，但裡面是有人聲的，結果李旻芳一推大門就打開。接著就有位男士出來問了句：「做咩啊？」李旻芳表明身份後問他是否有單位可出租，男士表示：「吓，你唔好問我！」李旻芳問他可否讓她看一下，男士再表示：「我唔知，你問我老豆啦。」

《東張西望》主持李旻芳到劏房了解，只見她按了門鈴沒有人應門。(節目截圖)

有位男士出來問了句：「做咩啊？」李旻芳表明身份後問他是否有單位可出租，男士表示：「吓，你唔好問我！」(節目截圖)

李旻芳再陪同李小姐到管理處查詢，管理處卻表示：「我哋就唔會接受一啲查詢同媒體嘅採訪。有傳媒喺度我哋唔會回覆你。」之後李旻芳離開讓李小姐與管理處繼續交涉。事件經《東張》跟進後，兩星期後終於有迴響，對方改建的地方已經拆除兼還原。

李旻芳再陪同李小姐到管理處查詢，管理處卻表示：「我哋就唔會接受一啲查詢同媒體嘅採訪。有傳媒喺度我哋唔會回覆你。」(節目截圖)

李旻芳唯有離開。(節目截圖)

但在今年開始一星期後，李小姐發現該劏房的「二房東」，竟然在她門口徘徊，而且兇神惡煞，手上更拿著鋒利的工具，令她憂心不已。