張慧儀認曾有容顏焦慮分享保養心得　期待遇好劇本最想演呢類角色

張慧儀昨晚（16日）出席醫美品牌活動，作為一代性感女神的她，雖然已經54歲，但依然Keep得非常好。不過張慧儀接受訪問時，就坦言曾有容顏焦慮，但她明白人會老是必然的，只能看看怎樣可以延遲衰老，所以她有借助醫美幫手，做機和適量針劑。此外，張慧儀也有在飲食和作息方面下功夫，如以前她每一餐可以吃兩、三碗飯，現在就變成一個星期的份量，同時也養成早睡習慣，「以前很喜歡去玩、去蒲，但現在除了工作，和偶然跟朋友去吃飯外，我每一晚9點半就會上床睡覺，兒子都一起。我現在跟兒子的親子就是8點半一起看電視，到9點半就入房。（兒子有沒有試過要求出夜街？）沒有，他比較宅，最好就是不用出街，但我出街他會管我，問我幾點回家、叮囑我不要喝酒，我覺得這都是一種幸福。」

張慧儀本身也是醫美代言人，所以在保養方面事半功倍。（陳釗攝）

張慧儀與兒子Hanson母子關係非常好。（微博@張慧儀）

張慧儀去年與患先天性心臟病的養子張晃維（Hanson）回港定居，她表示兒子習慣，因為工作關係，多年來兒子都陪她四圍走，所以很易適應。談到近來經常母子檔一起拍片？張慧儀笑指讓兒子感受一下媽咪工作不容易。至於Hanson現時身體狀況，張慧儀開心表示日前剛複診完，到目前為止一切都穩定，農曆新年兩母子會返馬來西亞與家人度歲。談到2025年的工作計劃，張慧儀透露除了在香港，都會有一半時間在國內工作，亦期待拍劇，希望遇到適合她的角色，「我不介意演媽媽，但希望是以女性為主題，有深度的母子關係，而非『阿仔你返嚟啦，𢳂碗湯煮個麵你食，然後入房』這些。（會否向好友曾志偉提議一下？）隨緣啦，不需要強求。」