萬千星輝2024｜張馳豪奪男新人獎　為參加《聲夢》停學碩士一年

《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男新人得主為張馳豪，恭喜晒！為鼓勵一班過去一年默默耕耘的新入行藝員，每年無綫（TVB）都頒發新人獎予以鼓勵，去年一共頒發5個新人獎，而今年就將獎項分為男女組別，使之更有認受性。今年29歲的張馳豪於2020年參加《聲夢傳奇》而入行，雖然止步12強但因為出色的外型被為粉絲所注目，成功跑出。

演唱完後，Aska返到後台終於忍不住淚水哭了出來。

張馳豪。（資料圖片）

近年他的發展頗為矚目，除了有《色彩背面》（《十八年後的終極告白2.0》主題曲）、《沒法等你》（《美麗戰場》插曲）、《隱形火》（《隱形戰隊》主題曲）等劇集歌曲外，亦於《反黑英雄》演出角色「李耀政」，而擅長創作的他亦推出了《沒法等你》、《黑色素》等個人單曲。以一名歌手來說，無論是產量或質量都相當穩定。

張馳豪。（截圖）

張馳豪奪男新人獎。（《萬千星輝頒獎典禮2024》截圖）

張馳豪在台上多謝公司打造環境予人追夢，他也特別多謝樂小姐，珍姐及曾志偉：「多謝樂小姐，我好記得第一次見你嘅時候，之前我打波俾人批斷咗個鼻，啱啱做完手術我塊臉裝咗架，成塊臉（包晒）紗布咁樣，係咁狼狽之下你都見到我potential， 證明你嘅功力之深。」

他續說：「多謝珍姐，你同我哋講做呢行一定要努力。」更多謝曾志偉：「你畀咗一個慈父感覺畀我，你同我哋講要好好珍惜呢份友誼，因為呢份友誼得來不易。我希望，我會一路保持呢一份真摰。」

張馳豪奪男新人獎，多謝樂小姐。（《萬千星輝頒獎典禮2024》截圖）

張馳豪奪男新人獎，多謝曾志偉。（《萬千星輝頒獎典禮2024》截圖）

Archie與Gigi、Chantel、Yumi、Windy和Aska同台，合唱《青春本我》插曲。（影片截圖）

由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等六位新人以張國榮的《Stand Up》、《H2O》和 《Monica》組成的經典快歌Medley揭開了序幕。

聲夢傳奇︱Aska張馳豪修讀第二個碩士學位 為返港參賽停學一年

Aska之前一直在美國讀書，2019年才於邁阿密大學完成第一個碩士學位，本來已開始修讀第二個碩士課程，但為了參加《聲夢傳奇》而申請停學一年，返港參賽。 （instagram.com/askacch）

值得一提的是，當年張馳豪在美國邁阿密大學（University of Miami）讀書的主修科目是「Undergrad主修Exercise Physiology（運動生理學），之後讀Strength & Conditioning（體適能）碩士。」2019年畢業後，再轉到波士頓名校Tufts University攻讀第二個碩士。「係主修Nutrition（營養學）」，自彈自唱才是他的興趣，而當年他曾為返港參加《聲夢》決定停學一年：「冇諗咁多，暫時都係想Focus喺呢個比賽先！」，亦因為唱歌給予他自信，而令他慢慢愛上音樂和表演：「我細個嘅時候比較內向，冇乜自信，係去到中學參加歌唱比賽之後，慢慢開始有人對我肯定。中二嗰年，就同個朋友一齊唱咗Mr. 嘅《如果我是陳奕迅》，嗰陣時喺台上係好緊張，啲音點樣係由對腳震到個口咁發出嚟，可能嗰次有咗啲經驗啦，之後都會喺班房入面唱下歌，啲同學都會讚：『你唱得幾好聽！』」

Aska在《聲夢傳奇第一次召集》裏與Kaitlyn（林君蓮）一同在張敬軒的雅旺錄音室（Avon Recording Studios）獻唱A-Lin經典《有一種悲傷》，加上一身白色穿搭，散發濃厚的文青氣息，但照片裏的Aska則肌肉賁張，熱血到爆，相差很大。（節目截圖）