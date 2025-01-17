30歲關嘉敏激咀70歲鄧英敏　膽怯NG五六次：同爸爸都未試過錫嘴

下周邁向結局周的《奔跑吧！勇敢的女人們》，本周劇情繼續高潮迭起，先是沈洛澄（賴慰玲飾）捲入邱生（鄧英敏飾）偷食事件引發連串風波，事件不但影響了洛澄的星途，還動搖了她與丁丁（蕭正楠飾）的關係；因為不安，洛澄一度夜闖丁丁家大吵大鬧表白心意，丁丁太太林采琳（吳若希飾）亦直擊整個過程，三人關係再添變數。同一時間，洛澄經理人高積及（鄧智堅飾）因種種原因成了洛澄男友，丁丁對此打翻醋罈，並因此與積及在餐桌上展開「剝蝦大戰」，激動程度令采琳大感莫名其妙…



關嘉敏激咀鄧英敏成熱話。

唔少人大讚關嘉敏愈嚟愈靚女，入屋指數與日俱增，網民更開始以「譚輝智」稱呼她，足證相關扮嘢造型深入民心、相當成功。

唔少人大讚關嘉敏愈嚟愈靚女，入屋指數與日俱增，網民更開始以「譚輝智」稱呼她，足證相關扮嘢造型深入民心、相當成功。

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先講洛澄疑似小三風波，經過采琳及禾平（朱敏瀚飾）鍥而不捨的調查，終揭發邱生的真命小三竟是名牌服裝店Sales Lisa（關嘉敏Carman飾），更拍下二人激嘴場面為洛澄終極平反。雖然是次已非Carman首度演小三，但由於她與鄧英敏咀得肉緊，令網民留言大嘆：「不得了！」、「講真關嘉敏越睇越靚形象百變」，並搞笑指：「英敏哥好有艷福」。

對於呢一幕玩真嘴，關嘉敏鄧英敏均獲讚敬業。

對於呢一幕玩真嘴，關嘉敏鄧英敏均獲讚敬業。

感激鄧英敏全程帶住

談到激咀戲，Carman接受TVB.COM訪問時透露，原來鄧英敏是她第二個奉獻螢幕親熱戲的對手，Carman說：「第一個螢幕初吻畀咗丁子朗，第二個就係英敏哥，我完全冇諗過入咗嚟TVB 3年，已經可以咁快同兩個年齡層嘅人有親熱戲。」Carman又坦言拍攝場口確實需要勇氣：「我同自己爸爸都未試過錫嘴，加上又要同前輩做呢件事，所以真係唔夠膽。」Carman又大讚英敏哥是好前輩：「佢好好，係咁帶住我。（NG咗幾多次？）都有5、6次，因為有時要就機位，有時就感覺我唔夠『狼死』咁。」

「斷正四格」好搞笑。

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