蔡一智登六興奮曬樂悠咭用2元乘車　擺烏龍唔識入閘好離地

跳足幾十年依然身手了得繼續開世界巡迴演唱會的草蜢蔡一智，1月3日正式登六，連月來不停開生日會巨星雲集。慶祝過後蔡一智發文大曬已領樂悠咭，可享乘車優惠，豈料擺烏龍無法入閘。



蔡一智連日來獲好友們舉行多場生日慶祝會。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智連日來獲好友們舉行多場生日慶祝會。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智連日來獲好友們舉行多場生日慶祝會。（IG：@calvinchoy11）

剛踏入60歲不到半個月，蔡一智已火速成功申請樂悠咭，在IG曬身份象徵，更急不及待去搭港鐵享受2蚊搭車優惠。可能平日自駕為主，蔡一智興奮拍卡入閘，但一直拍落信用卡感應位置無法開閘，同行友人忍不住出手相助場面搞笑：「一睇就知是常客。」之後仲用hashtag標示「草蜢綠色更係旺架啦」、「一卡在手」、「綠油油」、「6oldwiththeflow」。

蔡一智KEEP得相當好，完全不似60歲。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智KEEP得相當好，完全不似60歲。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智曬樂悠咭。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智馬上去享用乘車優惠。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智似乎好少坐港鐵（IG：@calvinchoy11）

蔡一智唔識拍卡入閘。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智要友人出手相助。（IG：@calvinchoy11）

蔡一智唔識拍卡入閘。（IG：@calvinchoy11）