麻辣商驕10-13集劇情｜最新播出時間+演員關係圖+角色簡介

《麻辣商驕》(又名今天的她們)，由杜曉雨執導，秦雯擔任總編劇，許思窈擔任編劇，宋軼事、佘詩曼主演的女性成長都市劇，這也是佘詩曼時隔多年再次演出內地都市劇，首次國語原聲出演劇集。本劇設定於美食之城成都，以四川美食為起點，圍繞著歷史悠久的“川白樓”展開，編織出三位性格各異的女性在工作與生活中相遇、共同進退的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

麻辣商驕｜劇情大綱

《麻辣商驕》講述了成都女子路真真（宋軼飾）在北京的一家酒店擔任職務，事業發展順利，愛情生活也十分如意。她的閨蜜，個性熱情似火的顧漫婷（李純 飾），則選擇留在充滿生活氣息的成都故鄉，幫助她擁有川菜大廚背景的父親經營一家有著悠久歷史的飯店“川白樓”。兩位好友雖在不同的生活軌跡上平穩行進，但隨著餐飲界商人張艾的出現，她們平靜的生活開始受到波動。張艾成功地從北京挖角路真真的未婚夫到成都創業，並迅速推動了她負責的餐飲店在當地的發展，這對“川白樓”造成了重大衝擊。在這個轉折點上，路真真和顧漫婷面臨著重要的人生選擇。與此同時，張艾也在經歷情感的衝擊和事業上的挑戰。這三位在新時代背景下“經歷風雨”的女性，打破傳統框架，最終並肩站立，不論遇到何種困難或挑戰，她們始終不放棄對愛情的堅持和對夢想的追求。

今天的她們｜演員關係圖

+ 1

麻辣商驕｜10-13集劇情

麻辣商驕｜第10集劇情

大鵬搶救無效離世，漫婷、真真、陳東到鐘庭集團門口抗議，事情發酵，讓鐘庭備受爭議。真真臨去北京前，陳東帶她去大熊貓基地並表白，希望她留下。周總不斷挑撥，讓思源認為清然叫他在發佈會出面道歉是想拿他當靶子。

麻辣商驕｜第11集劇情

思源背叛清然，獲升為總經理，真真見到直播後決定留在成都。思源試圖挽留清然，清然決絕離開。思源經營的川白樓發展成網紅餐廳，真真和漫婷決定開店，租下川白樓對面一個店舖，同時邀請清然合夥，清然沒有立刻答應。

麻辣商驕｜第12集劇情

清然同意正式投資飯店，真真找到陳東，說服他回來一起經營巴適得板；思源找秦心合作被拒，周凱杰因巴適得板開張，向思源施壓；真真發現思源找人跟蹤陳東買菜的商家，與店家簽訂壟斷協議只給川白樓供貨…

麻辣商驕｜第13集劇情

清然舉報川白樓門外地面不平，政府派人來修路，導致川白樓生意受損。眾人為巴適得板開張捧場，川白樓顧客變少，思源暗中找網紅給巴適得板刷劣評令其營業額下降。知道背後的真相後，漫婷和美麗帶人去川白樓搗亂…

麻辣商驕｜1-9集劇情

麻辣商驕｜第6集劇情

思源受清然指示，收購川白樓，更用高價租下川白樓店面，漫婷因他趕盡殺絕而大怒。陳東怕令真真為難，要漫婷瞞著她。徐皓不願借錢救川白樓，漫婷竟提出離婚分財產。真真得知店面要被收回，決心找業主談以挽回局面。

麻辣商驕｜第7集劇情

真真與思源在川白樓一事的理念不同，真真不解，兩人分手；思源想到得到川白樓產權的方法，與清然前往深圳處理，期間清然接到爸爸突然離世的消息，思源一直陪伴左右；徐皓發現漫婷賣掉所有手袋，兩人因此再吵架…

麻辣商驕｜第8集劇情

思源註冊川白樓商標，清然讓川白樓考慮接受收購。清然決定跟思源分道揚鑣，思源隨即向真真提出結婚，真真答應。思源接獲清然出事的來電，隨即趕到酒吧，兩人又走在一起。真真在思源家做飯，發現對方撒謊，十分難過。

麻辣商驕｜第9集劇情

思源對真真說他要出差暫時無法註冊，又不讓她碰他的手機，二人心生嫌隙。清然到川白樓向真真攤牌自己與劉思源的關係，思源趕到與真真解釋，被陳東揍。真真的姨媽遇上在清然家留宿的思源，生氣地追打他時閃到了腰。

麻辣商驕｜第5集劇情

漫婷偷看徐皓的手機，發現了跟司徒無雙的對話紀錄，感到可疑；林凱飛的媽媽到清然的公司大鬧，清然坦然面對。隨後向林凱飛提出分手；徐皓出差回來，仍沒想起漫婷生日，二人相處冷淡，漫婷送手錶準備定位他。

麻辣商驕｜第4集劇情

路真真曠工回川白樓處理差評，被于總投訴到梁清然處，劉思源因此向真真發火。陳東決定守住川白樓，而真真也決定成為川白樓的合夥人。梁清然帶貓去診所，初遇安逸。林凱飛對多次偶遇的清然大感興趣，二人感情升溫。

麻辣商驕｜第3集劇情

漫婷得知父親患癌症，難過不已；真真搞砸陳東的開水，她熬夜做開水賠給陳東；真真請網紅在川白樓直播，陳東因得知網紅催吐而大怒，不料卻大受網友歡迎；真真回成都一事被媽媽知道，非常生氣，幸得思源上門化解危機。

麻辣商驕｜第2集劇情

清然關掉京蜀閣，思源追隨她去了成都，漫婷拉著真真也回了成都。秦心因為清然把項目交給新來的思源，氣憤跑來質問。思源苦惱如何改善海椒市的生意，真真幫忙出主意。漫婷讓真真暫時在川白樓幫忙，真真給出專業意見。

麻辣商驕｜第1集劇情

顧大鵬在成都經營川白樓，他和項目投資人梁清然簽了對賭協議，半年內要達到指定營業額。北京京蜀閣，清然點名要肝膏湯，總經理劉思源一口答應，大廚卻說做不了。公關經理路真真求助大鵬，最終大鵬之徒陳東單獨前來。

麻辣商驕｜演員

路真真（宋軼飾）

擔任北京某旅館職位，事業發展順利，愛情生活充滿甜蜜。路真真自幼因遭遇特定經歷，受到"唯有正確行事"的教導，擅於堅持己見，不易屈服於壓力。她曾於大學時期勇闖北京，成年後更是盡力成為對社會有益的人士。路真真不再追求成為他人手中的鋒利武器，而是選擇成為自己生命的主宰。

剧集今天的她们@Weibo

顧漫婷（李純 飾）

路真真的摯友，性情熱烈如火。與路真真自小學時代便是同窗好友，擁有著郭襄般靈氣透明的姿態。她擁有順遂的命運，父母無條件的寵愛，未完成大學學業便與初戀徐皓步入婚姻，生活中未曾有過職場經歷。如同在蜜糖中成長的甜美少女，她對周遭的人也總是充滿了甜蜜與溫暖。然而，當生活陷入困境，面對以往逃避的難題需要一一面對時，顧漫婷展現出了她的勇氣和堅強。

梁清然 （佘詩曼 飾）

都市女強人。