異人之下之決戰！碧遊村劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員簡介

《異人之下之決戰！碧遊村》陸劇又名(異人之下：碧遊村篇、異人之下2)，改編自《一人之下》。有蔣峰作為編劇，許宏宇為執導，由彭昱暢、王影璐、侯明昊、文淇、尹昉領銜主演的一套以奇幻劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，及追劇日曆。

《異人之下之決戰！碧遊村》｜電視劇情大綱

張楚嵐意外進入了一個異常的世界，面對重重挑戰，他逐漸成長為一位心懷正義、肩負責任的英雄。在這個過程中，他與馮寶寶之間建立了深厚的命運聯繫。隨著一起突發事件的發生，兩人陷入了緊張的局勢。特遣隊成員陳朵因謀殺上級而潛逃，隨之而來的是七名特遣隊成員的身份與行蹤引發的懷疑。剩餘的六名成員必須攜手合作，以追捕陳朵，而馮寶寶正是其中之一。與此同時，與陳朵有關的碧遊村也逐漸浮出水面，村長馬仙洪的調查與張楚嵐的“八奇技”息息相關……

《異人之下之決戰！碧遊村》播出時間｜最新追劇日曆

《異人之下之決戰！碧遊村》電視劇一共有13集，由優酷播放，由1月18日12：00起優酷全網獨播，優酷VIP會員首更2集，1月19日更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

劇集異人之下@Weibo

《異人之下之決戰！碧遊村》｜演員

彭昱暢 飾 張楚嵐

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王影璐 飾 馮寶寶

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侯明昊 飾 王也

劇集異人之下@Weibo

文淇 飾 陳朵

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尹昉 飾 馬仙洪