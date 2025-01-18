視后老公搵人油牆要5位數嫌貴親自動手　曾被指軟飯王獲愛妻護航

現年45歲的靚媽胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆 (Brendan)、二仔李奕霖 (Ryan) 以及細仔李奕宏 (Liam)，四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。杏兒平日除了忙於工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。她閒時亦會在社交網分享生活點滴，同大家更新近況。最近於北京開工的胡杏兒要專注工作，湊仔的重任便交由老公李承德負責。

胡杏兒一家五口。(ig圖片)

胡杏兒與老公好恩愛。(ig圖片)

胡杏兒與老公好恩愛。(ig圖片)

胡杏兒老公李承德日前在IG story出post，並留言寫道：「Me："Sorry painting these few walls is HOW MUCH？Handyman "it's $$XXXXX" Me："Wow ok no worries, I'll do it myself"」透露自己詢問油漆師傅油牆的價錢，並得悉對方索價五位數字而感到震驚，結果他決定由自己親手處理，看來是認為價錢太貴了，寧願自己動手辛苦一些，盡顯慳家一面。從李承德貼出的照片可見他穿上白色長外套及戴上白色Cap帽，拎住油掃在油牆，地上鋪滿報紙以防弄糟地板。

胡杏兒老公李承德親自動手油牆。(ig圖片)

李承德曾被網民指他是「世紀軟飯王」，要靠老婆胡杏兒努力工作養家。對此，李乘德就回應指自己多年努力工作，擁數間公司，有數十員工，生意不錯，所以有時間跟小孩相處，又指家人與小孩最重要，更邀請網友到他旗下的酒吧作客。而胡杏兒當時亦立即護夫，鮮有留言反駁網民批評，指老公多年來努力工作，事業有成現在大可停下來，不愁生活，但他沒有。胡杏兒為李承德解釋，表示老公主力陪小孩是因為她一直在內地工作，又感激老公一直支持她，作為她的強大後盾，讓她可以放心追夢，大讚李承德是101分好老公。

胡杏兒婚後為丈夫李承德（Philip）誕下三名仔仔 (ig@myoliemyolie)

杏兒與老公高清鏡頭下的真實狀態。(李承德IG)