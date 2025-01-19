絲打圍爐︱何雁詩指穿羊水着住尿片：去咗大埔先去食沙嗲牛肉麵

何雁詩昨日（17日）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和唐詩詠大談媽媽經，以及講述囝囝患罕見病天使綜合症和分享現時正在急追孖胎。何雁詩在節目分享自己對於生小孩的看法，並表示後生生仔相對上比較穩定。被問到是否有生仔的計劃，她坦言：「我可以再生多兩個。我直程有諗過一次過生雙胞胎。」她繼續指有聽過針灸拮腳趾罅的生仔秘方，並表示：「但我冇俾人拮過腳趾罅。」她透露丈夫也可以吃中藥調理身體有助生仔。

何雁詩昨日（17日）現身網上節目《絲打圍爐》大談媽媽經。（影片截圖）

鄭俊弘和何雁詩的兒子患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@fredcheng83）

自爆穿羊水着尿片去食牛肉麵

何雁詩分享生第一胎穿羊水當刻的點滴：「去到37週嘅第一日，我突然之間有啲M痛嘅感覺，我話有啲痛，我老公繼續攬住隻狗喺度錫，咁就算啦，由得我自己痛去廁所，點知一入到去羊水就流出嚟。」她繼續指事後卻懶理這回事，並笑言：「去咗大埔先去食沙嗲牛肉麵，再去入醫院。」主持人好奇提問為什麼何雁詩會有這一個舉動，她說：「醫生同我講過生第一胎要耐啲時間，我以為佢叫我先去餐廳食啲嘢，唔係屋企求其整個麵，梗係出去食啲嘢啦！係呀，我着住條尿片，跟住一路維持穿羊水。」

何雁詩分享生第一胎穿羊水當刻的點滴。（影片截圖）

何雁詩懶理穿羊水着尿片去食牛肉麵。（影片截圖）

何雁詩分享同行有老公鄭俊弘的陪伴。（影片截圖）

講述囝囝患罕見病天使綜合症

講到較早前分享囝囝患罕見病天使綜合症，何雁詩表示：「大家（老公）嘅立場就更加一致，唔係話淨係湊一個正常小朋友，幫佢報讀N班，好多嘢我哋都係未知之數一齊去探索。」講到得知道囝囝的病情是否會令到兩夫妻感到崩潰，她表示：「一定係嘅，但我嗰陣已經有少少媽咪嘅直覺，報告未出嚟嘅時候我都feel到有啲嘢，佢嗰陣時發展遲緩，正常一歲識行路，我個仔到九個月都未坐到起身，到而家兩歲半其實都未識行路。」她繼續指後來才知道是基因出現問題，並表示：「其實收到報告老公嘅打擊係大啲，但係我好快收拾心情，覺得坐喺度喊都冇用。」