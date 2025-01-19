網紅Kisabbb重提當年被偷拍事件　被欺凌多年：希望大家積吓口德

網紅Kisabbb（陳思慧）為早期經營個人YouTube頻道的網紅之一，因其搞笑的性格而吸引了不少網民留意，早年她憑着一條扮「譚仔姐姐」口音的搞笑短片而一肇成名，其後晉身最多人認識的香港YouTuber之一。人紅是非多，去年她曾公開表示，自己被DM問價問有沒否提供「特別服務」，她其後又欲開對話截圖大鬧對方不尊重人格：「你平時鍾意叫雞鍾意點都好，但唔好當所有女人都係雞。尊重下自己啦。」成為網上討論話題。

Kisabbb去海邊。（Instagram@kisabbb）

Kisabbb去海邊。（Instagram@kisabbb）

不過提起Kisabbb的話，就要數2020年她在沙灘拍照時，被網民「偷拍」後公開真實一面，無PS照一事。當年網上討論區上的網民對此事討論得相當激烈，紛紛表示Kisabbb是「照騙」令人幻想破滅，更有不客氣的網民取笑現實中的Kisabbb是「坦克車」，十分之mean。

Kisabbb為香港早期網紅之一。（網上圖片）

Kisabbb為香港早期網紅之一，人紅是非多，網民討論度十分高。（網上圖片）

其中一件大事，就係2020年「照騙」事件，。因為太經典，就算相隔4年後，網民依然經常會提及此事。（網上圖片）

日前（17/01）Kisabbb再於個人社交平台上重提此事，寫下長文發表感受。她寫道：「2025年都仲見到有人拎沙灘相出嚟，首先講一講，我X晒你呢班咁鍾意網絡欺凌嘅人先。喺我眼中鍾意網絡欺凌嘅人，內心都真係好醜陋，而我相信相由心生，閣下一定係好樣衰。」她又表示，自己沒因此事而氣憤，只因為最近壓大，正好見到有網民「挑機」所以想「發洩吓啲壓力」。不過在文中，她就暗示相片是遷就角度，加上縮肚而影出的，並沒有就「P圖」作過多解釋。

Kisabbb坦言覺得早年的自己「好肥」。（IG@kisabbb）

Kisabbb長文重提被偷拍事件。（IG@kisabbb）

她又分享感受，寫道：「呢單野真係幾委屈，俾人偷拍已經慘，仲要俾人網絡欺凌咁多年，真係開心自己心臟強大，心態亦都非常之良好，希望大家積吓口德，多啲讚美別人，唔好再沉淪喺貶低人以為可以抬高到自己咁井底之蛙呢啲惡劣行為度。」最後，她還直言如果有網民「堅持走向醜陋嘅道路上」的話可以留言，她亦會將之封鎖，表示希望令自己的網絡世界「乾淨少少」。