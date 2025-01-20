萬千星輝2024｜黎耀祥未能4奪視帝　曾偏激指批評TVB嘅人冇良心

《萬千星輝頒獎典禮2024》本身黎耀祥有機會憑《巾幗梟雄之懸崖》4奪視帝，但最終由張振朗爆冷勝出，未能見證紀錄。

黎耀祥從影39年至今拍攝過百部電視劇及近百部電影，演技備受肯定之餘還曾三度奪得奪TVB「最佳男主角」獎成為「視帝」。順利走紅後，他亦在大趨勢下前北上「搵真銀」，拍攝《大夢西遊之五行山》等作品，而太太則兼任他的經理人，兩公婆拍住上再加上扣投資，近年真的是「豬籠入水」。

黎耀祥係名車收藏者。（IG@laiyiucheung）

黎耀祥仔仔黎正橋都有名車。（IG@laiyiucheung）

2020年，黎耀祥因為不滿網民批評無綫拍「膠劇」，在接受《香港01》獨家專訪時，為無綫抱不平發聲大鬧網民：「成日批評TVB嘅人，我覺得冇良心，好多人覺得踩低TVB就係知識份子」等過激言論。報道出街後，在網上引起強大迴響，有網民極度不滿，認為黎耀祥的言論「一竹篙打一船人」有欠公道。

網民對無綫有不少惡意抨擊，但黎耀祥覺得無綫持續進步中改善緊劇集質素。(梁碧玲攝)

黎耀祥其後為言論致歉，他就相關過激言論深感歉疚：「報道出街之後，自己承受好大壓力，睇返自己個專訪嘅時候，覺得自己好偏激，好似鬧晒所有人，有啲feedback話我個訪問好似鬧晒所有人，人哋畀啲意見又唔得呀？其實自己嘅本意唔係咁，因為自己都會批評公司，其實亦都知道觀眾嘅評批出發點都係好嘅，我承認有啲言詞係過份，所以令到大家產生咗誤會，其實我絕對唔係一竹篙打一船人，明白自己唔係一位「聖人」，我亦都唔係代表晒所有人，而自己作為公眾人物都要檢討一下，好多人俾嘅意見好中肯嘅，我覺得，自己講嘢冇諗到第三者嘅感受，我要反省。」