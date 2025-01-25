專訪｜李泳淇拍廣告憶亡犬爆喊　老公姜文杰唔會向爾冬陞「𢯎撈」

姜文杰和老婆李泳淇（Rain）於2022年在美國洛杉磯結婚，婚後非常恩愛，早前李泳淇接拍OneDegree寵物廣告，更展現出多層次的演技，獲得觀眾賞識。姜文杰和李泳淇最近接受《香港01》 專訪大談夫妻相識點滴，以及廣告拍攝經歷等。李泳淇接受訪問一開始率先感謝廣告拍攝團隊邀請，並表示：「我隻狗Peanut一年前就走咗。今次拍攝廣告有一場戲需要喊，我就諗咁啱係寵物廣告，然後Peanut又走咗一年，會唔會咁巧合係我隻狗仔帶畀我機會拍廣告，咁我就接咗啦！」

姜文杰和老婆李泳淇（Rain）接受《香港01》 專訪大談夫妻相識點滴。（葉志明攝）

Rain拍廣告憶亡犬爆喊

Rain被問到拍攝喊戲的時候，她表示：「淨係睇咗個故事大綱我都眼濕濕。」講到老公姜文杰有否親自監場，她指對方沒有監埸，不過有接送食宵夜。」姜文杰則回應：「我睇返老婆嘅效果都唔係演，始終Peanut走咗嘅事情都令我哋好記憶猶新，所以劇本都好有發揮！」他們透露與Peanut最難忘的回憶就是一起去西貢出海遊玩。

較早前Rain接拍寵物廣告，展現出多層次的演技，獲得觀眾賞識。

Rain在廣告中演繹爆喊一幕。

姜文杰分享與Rain相識點滴

提到姜文杰和老婆Rain當初相識的點滴，姜文杰憶述當天是受到朋友邀請有拍攝的工作，並表示：「嗰一日我發燒，我推咗三次，但係話好多人等緊我拍，所以我嗰陣住喺大角咀就去咗樂富，拍到差唔多嘅時候我就見到有個女仔坐埋咗喺一邊，跟住側邊好多人笑以為我喺度追女仔。我覺得呢個女仔好熟口面，我就話我哋係咪識㗎！點知佢答我係，我就問佢係咪香港小姐之類嘅活動認識，不過佢就話唔係。」

姜文杰憶述邂逅Rain的機緣巧合。（葉志明攝）

姜文杰續指早期擔任音樂節目主持的時候曾經與Rain有互動，並笑稱：「搵返2007年張相，其實佢就坐咗喺我隔籬。不過嗰陣時我好細個，所以冇嗰一種戀愛嘅感覺，好似哥哥咁樣嘅角色。」他直言對方是他第一位女朋友，二人很快便展開同居生活。

姜文杰指早期擔任音樂節目主持的時候曾經與Rain有互動。（受訪者提供）

Rain揭姜文杰求婚時刻

講到二人拍拖多年選擇結婚的契機，姜文杰表示：「我初初係驚嘅，有好多七年之癢都係好危險，去到嗰刻我年紀又差唔多，我對佢嘅感覺係唔想令到佢傷心。其實我都好驚佢會唔會同我結婚，因為我又冇咩事業，又唔係大紅大紫。」Rain則回應：「佢係一個直男，唔係好識得浪漫嘅嘢，但我又唔係好需要太花巧嘅嘢，大家都係傾吓食傾吓玩就得。」至於求婚當刻，Rain笑言：「佢喺電視嗰度播我哋同狗仔互動嘅片，我開頭諗住佢原來整咗啲咁嘅片畀我睇，點知無啦啦就求婚。」

Rain指姜文杰在家中電視播放回憶點滴片段時突然求婚。（葉志明攝）

姜文杰分享於2022年簽紙結婚的當天點滴，並表示：「嗰一日原本因為疫情要取消，因為疫情限聚令，Rain媽咪都冇嚟，所以剩係得男方同埋女方嘅爸爸出席，仲有律師，淨係可以五個人出席。」他們透露去年在香港補辦婚禮之後相隔數月去到爾冬陞叔叔家中斟茶，並笑言：「佢就着住套睡衣，我就着住個西裝打晒呔，嗰日其實就不斷斟茶，同場都有姜大衛叔叔，曹永廉姐夫，簡簡單單去食飯。」

姜文杰和老婆李泳淇結婚相。（受訪者提供）

姜文杰講明唔會向爾冬陞「𢯎撈」

講到兩位有否趁機向爾冬陞提出在工作上有合作的機會，姜文杰表示：「我係全家唯一個冇同爾冬陞叔叔合作嘅演員，我入行嗰一刻有喺佢公司嗰度做，我應承咗我爸爸如果有一日，爾冬陞大導演搵我去拍戲係因為我紅咗，唔係因為我想，因為佢嘅責任心會好大，我唔想有呢啲事情發生。」

姜文杰透露從來未有與叔叔爾冬陞合作過。（葉志明攝）