44歲整容女星離巢TVB後大解放　曾與黃宗澤拍拖感激對方承認

現年44歲的甄采浠（Carisa）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「高小姐」一角，成功入屋，不過她去年12月約滿離巢TVB，暫時未有透露新工作安排。昨晚（18日）在IG分享一張打桌球相，火辣辣性感打扮，成功吸引網民關注。

甄采浠憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「高小姐」一角，成功入屋。（電視截圖）

甄采浠憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「高小姐」一角，成功入屋。（IG@carisayan123）

甄采浠的火辣篤波噴血圖，背景當然是桌球枱，她以全黑打扮示人，毛毛衫內有一件極少布的三角泳衣Top打底，配上超短裙大騷美腿，她單手攬實桌球棍一臉沉思，但焦點卻落在她的豐滿身材上。甄采浠只簡單留言：「富足、勇氣、美好」。

而另外一張相則是一堆打亂的中文字，相信是用來預測運動，照片寫上：「最先看到的三個詞，將要成為你2025年的幸運關鍵字」，玩預測的網民不多，反而是盛讚甄采浠的一身打扮：「越嚟越正，po多啲」、「Wow hot hot ❤️😍👏」、「鼻血已流」、「天氣已經乾燥，仲放啲咁嘅相，要人流血不止」等。

甄采浠離巢後大解放，穿得火辣打桌球。（IG@carisayan123）

預測新一年運程？（IG@carisayan123）

甄采浠暱稱「123」曾多次改名，先後以甄穎珊、甄詠珊在娛樂圈發展。她曾與石詠莉、陳樂榣組成女子組合Freeze，並大走性感路線，她直認隆胸，是香港娛樂圈少有公開承認整容的女藝人。

甄采浠曾是Freeze成員，並承認自己曾整容。（網上圖片）

身材Fit爆。（IG@carisayan123）

甄采浠曾是Freeze成員，並承認自己曾整容。（IG@carisayan123）

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甄采浠於2006年曾報名參選亞姐，當年自爆入行前與黃宗澤有過一段情，甄采浠在2013年在清談節目《亞姐百人》中，公開感謝前度黃宗澤：「多謝佢都承認呢段關係。」另有指甄采浠曾獲黃宗澤提議入TVB工作。而她的胞弟甄穎麟亦做過童星，演出過電影《三五成群》，由於孩童時的甄穎麟樣子很像MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）有幾分相似，一度被誤傳盧瀚霆便是電影童星。甄采浠透露當年有公司想簽其胞弟，但甄穎麟當年因飽受濕疹困擾，而未有入行。

鍾采浠曾與黃宗澤拍拖。（IG圖片）

一家四口。（IG@carisayan123）

一家四口。（IG@carisayan123）