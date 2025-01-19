黎耀祥長居中山命格唔使應酬都有運行　蕭正楠被批拗交唔會贏老婆

由薛家燕、胡美貽、莊子璇、徐文浩擔任主持的風水賀年節目《2025風生水起》將於明晚（20日）首播，首兩集邀來視帝黎耀祥和準星爸蕭正楠擔任嘉賓，另外還有堪輿學家李丞責、麥玲玲、唐碧霞、元海＋海嫂、黃楚淇、KK師傅、權朗、雲文子為觀眾指點蛇年迷津。

薛家燕主持新節目《2025風生水起》。

首集「開運搵師傅」嘉賓有祥哥黎耀祥。

黎耀祥 一句話盡顯寵妻一面

首集玲玲師傅主持的「開運搵師傅」，邀得視帝黎耀祥擔任嘉賓，現定居內地中山的祥哥，去年因經常拍片介紹大灣區美食，被家燕姐封為「美食KOL」。玲玲師傅指祥哥嘴形及牙齒生得靚，代表「食祿好」，又指以祥哥面相，應不是一個會應酬的人，祥哥聞言即回答：「係呀，唔多應酬，基本上冇應酬。（係咪都唔飲酒？）少少啦，飲酒其實係食嘢嘅文化，鋸個扒有杯紅酒飲吓，味道都唔同。」

玲玲師傅續指祥哥蛇年名氣運佳，宜演偏鋒角色兼且工作機會多，不過由於祥哥屬「弱水」，玲玲師傅建議他到較寒冷的地方工作有助運程，家燕姐聞言乘機邀請祥哥到美加登台。提到太太梁耀蓮（Julia）擔任其經理人，胡美貽問祥哥平時是否由太太話事，祥哥盡顯廿四孝一面冧笑說：「男人邊有得話事架！」玲玲師傅還會在節目中分析Julia旺夫程度。

玲玲師傅續指祥哥蛇年名氣運佳，宜演偏鋒角色兼且工作機會多。

玲玲師傅建議祥哥到較寒冷的地方工作有助運程。

黎耀祥現長居中山。

黎耀祥好錫太太。

另外，「開運行街街」環節有丞丞師傅帶領一眾主持到大角咀必發道攞好意頭，丞丞師傅教大家如何觀察發達相之餘，還會到洪聖廟拜女媧娘娘，兼體驗在廟內的「天庭郵政局」寫信給神明。至於「蛇年帶富碧人來」環節，美女師傅唐碧霞將連續兩集教睇「渣男相」、「富二代面相」及「富一代面相」，期間徐文浩除因下唇比上唇厚中了「渣男」特徵第一點，亦由於臥蠶暗黑被指容易出現腎虛問題，聽到兩位女主持紛紛起哄！

「開運行街街」環節有李丞責師傅帶領一眾主持到大角咀必發道攞好意頭。

唐碧霞教大家一嘢認清渣男，仲有富二代面相究竟又係點呢？

蕭正楠即將升呢人父心情戰戰兢兢

後晚（21日）播出的第二集，「開運搵師傅」邀來準星爸蕭正楠擔任嘉賓，阿蕭透露目前心情「戰戰兢兢」，皆因擔心太太黃翠如的情緒起伏：「要留心聽佢講嘢情緒有冇起伏，冇嘢就冇嘢，有嘢就知自己有嘢做得唔好。」阿蕭自認是傳統的人，以前會幻想如果生的是兒子可以一起玩樂、做運動，但後來因漸漸受到身邊朋友影響，才驚覺生女的樂趣也很大：「見到洪永城或身邊同事生咗女都非常之冧，所以好矛盾！」家燕姐遂追問翠如喜歡仔還是女，阿蕭對此未有正面回答，更鬼馬地說：「佢鍾意我囉！」

玲玲師傅續指屬蛇人士較含蓄，而阿蕭與BB同樣屬蛇，故性格似容易相撞；相反翠如屬雞，與蛇相合，並指屬雞人士較直率，玲玲師傅更謂：「拗交好難贏到雞，所以相對係翠如話事。」家燕姐聞言又乘機追問阿蕭家裡是否由翠如話事，阿蕭一個反應即被玲玲師傅指「戲屎」，究竟阿蕭答咗咩？阿蕭還自揭早已心急砌好BB床，後來才知道犯了禁忌，究竟又是甚麼呢？密切留意《2025風生水起》。

第二集就係準爸爸蕭正楠。

阿蕭透露目前心情「戰戰兢兢」，皆因擔心太太黃翠如的情緒起伏。

阿蕭與BB同樣屬蛇。