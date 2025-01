杜麗莎罕露面　談參加《歌手》冇錢賺冇贊助：歌手有後台至搵到錢

近年香港的神枱級歌手紛紛北上參加歌唱比賽節目,《蒙面歌王》、《我是歌手》、《中國好聲音》、《聲生不息》等,就連本身是不少天王天后之歌唱老師的杜麗莎,2017年都曾參加《歌手2017》,更與徒弟林憶蓮師徒大對決,但竟然第二輪就遭到淘汰,令觀眾大跌眼鏡。

當年杜麗莎參加湖南衛視《歌手2017》在第二輪遭到淘汰,之後在突圍賽演唱《Someone Like You》同《Rumour Has It》以第二名突圍成功,不過在半決賽仍再次遭到淘汰,賽果令人失望。(微博圖片)

杜麗莎現時長居加拿大多倫多,但亦繼續擔任歌唱老師的工作,早前她罕有露面,接受Youtube頻道「橙色大笨象 Orange Elephant」訪問,就談到當年參賽的感受。被問到覺得中國大陸工作環境如何,杜麗莎指當時當自己是去中國的外國人,因為她從未去過,亦未有刻意去學習如何與中國溝通和合作,因為她只是一個歌手,就一心諗住去唱歌。

杜麗莎現時長居多倫多,教世界各地的學生唱歌。(IG@therealteresacarpio)

然而,她後來發覺那並不只是純粹要唱歌這麼簡單,她說:「I come out there and understand that it’s not about singing alone , it’s very commercial industry, but I was just very honoured to be invited and it’s through 祖藍 you know ? because he doesn’t even know, he just say 『嘩,有機會唱歌!』,yeah that’s me, 有機會唱歌,right? but when I said yes, I think why did I said yes. Because 我個人每一次perform,除咗你話有工作,但係我都想知道,what’s the purpose of it. 」意思是她後來發覺這都是有商業考量的事情,但仍然很榮幸王祖藍給她機會,她知道祖藍只是本著「嘩,有機會唱歌」的目的去邀請她,只是她後來開始思考,自己為何會在那裡。

杜麗莎罕有露面接受訪問,坦言參加內地的歌唱比賽節目後,發覺那並不只是純粹要唱歌這麼簡單,始終有商業考量。(YouTuber@橙色大笨象 Orange Elephant)

不過最終她終於想到自己參賽的目的,就是為了目親,因為已故的母親是上海人,她生前很想見到自己女兒在其故鄉表演。她解釋:「my mother passed away five years before, and my mother is from Shanghai. It’s always been her dream for her daughter to perform in her country, hometown, and that was my purpose,冇其他嘢㗎喇。」很多人覺得,歌手去內地參加綜藝、真人騷,想必是為了豐厚酬勞,杜麗莎卻表示自己搵唔到錢,因為有後台才搵到錢,其他歌手個個都有贊助,唯獨她沒有。她表示:「你話係咪講錢呀?就係人哋搵到錢,not the singer, not this singer, unless you have後台, unless you have already planned it with everybody else that their sponsorship. Every singer has a sponsorship except me. It doesn’t matter to me because我已經達到嗰個位。」

在節目上想到亡母時,杜麗莎爆喊,她表示自己以母親為參賽目的,希望對方見到自己在其家鄉演出。(電視截圖)

她知道有些人覺得她在工作上很難相處,而且耳朵很靈光,所以對合作夥伴要求很高,有些人慢慢都不會再找她工作。被問會否孤獨,她直言一定會,但表示:「Being alone makes you better. (孤獨才會令你更進步。)」講到教唱歌,杜麗莎桃李滿門,但她也曾想過不再教,而且她自覺狀態不好時就會取消課堂。被問到林憶蓮是不是她最好的學生,杜麗莎認為對方是她其中一個最成功的學生,但很難界定誰是最好,大家都有努力,能留在這行業盡力奮鬥、沒有放棄就已經很好,值得她引以為傲。她又說:「全世界幾多幾叻嘅歌手,我啲student每一位有佢自己嘅best, I’m not always the best. I‘ll tell them, I’m not perfect so don’t try to be perfect, only god is perfect.」