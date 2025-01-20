龔嘉欣奪視后致謝多位好友獨欠昔日同屋主姚子羚　屢傳姊妹情不再

《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚（19日）圓滿落幕，龔嘉欣憑《企業強人》擊敗楊茜堯、張曦雯、林夏薇及姚子羚等對手，但近年她與姚子羚屢傳不和，她獲獎後再令這個傳聞被翻起。

龔嘉欣擊敗昔日同屋主姚子羚，奪得視后寶座。（TVB）

龔嘉欣在台上多謝了多位演藝前輩、拍檔及好友，當中並沒有姚子羚。（資料圖片/陳順禎攝）

龔嘉欣與姚子羚曾Friend到在將軍澳同居，並且共同收養被遺棄的唐狗通仔，後來姚子羚遷出，有傳是因為她不滿有人將她的感情事外洩，故姊妹情不再，但姚子羚就對外間表示，自己只是大個了需要私人空間，所以才不再同居。

二人齊齊入圍視后，早前在《萬千星輝頒獎典禮2024》「最住男、女主角」10強候選人會見傳媒活動上合體，但私下似乎已甚少往來。（IG@kungkaty）

至2019年，龔嘉欣在社交平台貼出戴住姚子羚自家品牌的耳環，還寫道：「最好朋友送上最好禮物」，被指以行動粉碎不和傳聞。不過兩人已甚少在社交平台「合體」，從龔的IG所見，上一張合照已數到2021年，而且是拍攝《仨心友行2》的四人宣傳照，二人合照已數到2018年。相反地，她近年與「少婦聯盟」的陳凱琳、譚凱琪就經常大曬姊妹情，又一齊拍片，昨晚她獲獎時，在台上多謝的朋友名單中，包括鄭嘉穎與陳凱琳一家，亦有譚凱琪，合作過的黎耀祥、陳豪、鄭則士、譚俊彥、張曦雯，獨欠昔日跟她居於同一屋簷下，並且齊齊入圍視后五強的姚子羚。

龔嘉欣、姚子羚曾在2021年在工作上合作。（IG@elaine_yiu）

二人社交平台上對上一次貼出對方的合照，已數到2018年，並且是工作場合。（IG@kungkaty）

龔嘉欣與譚凱琪常常一起拍片。（IG@kungkaty）

龔嘉欣指在圈中找到譚凱琪與陳凱琳兩位好友很不容易。（IG@kungkaty）

龔嘉欣尤其多謝陳凱琳與鄭嘉穎一家，大時大節給她家庭溫暖。（IG@ghlchan）

少婦聯盟以前還有沈卓盈。（IG@kungkaty）

至於姚子羚，眾所周知她是「胡說八道會」成員，除了胡杏兒、黃智雯、胡蓓蔚、李施嬅、胡定欣等，她亦不時貼出與陳山聰、袁偉豪，甚至是鍾嘉欣、周家蔚、趙希洛等，上一張單獨合照一樣要碌到去2018年。