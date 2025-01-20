張馳豪243秒得獎感言中一舉動惹爭議　網民斥扮嘢：攞了奧斯卡？

現年29歲的張馳豪（Aska）參加《聲夢傳奇》第一季入行，除了唱歌之外，俊俏的外表加上高大的身形，受到不少劇集以及綜藝節目監製的關注，作多方面發展。在昨晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，張馳豪擊敗譚輝智、廖家爵、吳兆麟及周百恩，贏得「最佳男新人」。但其得獎感言，竟引起網民熱議甚至不滿，究竟何事呢？

張馳豪參加《聲夢傳奇》第一季入行。（節目截圖）

擁出眾外表的張馳豪，獲封聲夢男神。

可以在自己出道的地方奪得獎項得到肯定，表現激動實屬人之常情，張馳豪也不例外，他發表得獎感言時多謝一眾公司高層、台前幕後和粉絲，從與珍姐、曾志偉和樂小姐的相遇小故事講起，當提及嫲嫲和家人時更是語帶哽咽，一句「今日我唔會話我得咗，因為我知條路仲有好長、好長，但我希望我以後嘅薪金，係可以畀你哋過上更舒適嘅生活」，獲得全場掌聲。愈講愈激動的張馳豪，之後再用英語分享感受，整個感言長達4分零3秒。期間，連頒獎嘉賓之一的李思捷都忍不住笑問：「仲有邊個？」

張馳豪奪男新人獎。（電視截圖）

張馳豪台上的得獎感言非常長。（資料圖片）

除了多謝父母外，張馳豪台上也有感謝弟弟張馳杰，表示：「你為我照顧好自己，我亦為你照顧好自己，兄弟，我愛你。」兄弟情深厚。（資料圖片）

雖然張馳豪的感言非常真誠，但部份網民似乎不太受落，尤其他最後晒英文，紛紛留言群情洶湧：「其實他已用廣東話多謝晒好多人，而且也講了很長時間，最後沒必要用英文再講，好彩沒說埋普通話，新人也要學醒目點，不要讓人留下不好印象」、「我一邊聽一邊拖地，洗完拖把出來距仲未謝完」、「咪喺，唔知以為佢攞視帝」、「煩到我轉台」、「起度扮晒嘢」、「他是拿了奧斯卡？」、「這段英文很多餘」。但也有網民覺得張馳豪自細在外國讀書，用上英文分享感受也屬正常，而且首次攞獎，多說幾句也可諒解：「我覺得他講的很有條理很大氣呀！」

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

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張馳豪自小就讀名校，聖士提反書院附屬小學及聖士提反書院，直至2013年留學美國。當年在美國邁阿密大學（University of Miami）讀書主修科目是「Undergrad主修Exercise Physiology（運動生理學），之後讀Strength & Conditioning（體適能）碩士。」2019年畢業後，再轉到波士頓名校Tufts University攻讀第二個碩士。「係主修Nutrition（營養學）」，自彈自唱才是他的興趣，而當年他曾為返港參加《聲夢》決定停學一年：「冇諗咁多，暫時都係想Focus喺呢個比賽先！」，亦因為唱歌給予他自信，而令他慢慢愛上音樂和表演：「我細個嘅時候比較內向，冇乜自信，係去到中學參加歌唱比賽之後，慢慢開始有人對我肯定。中二嗰年，就同個朋友一齊唱咗Mr. 嘅《如果我是陳奕迅》，嗰陣時喺台上係好緊張，啲音點樣係由對腳震到個口咁發出嚟，可能嗰次有咗啲經驗啦，之後都會喺班房入面唱下歌，啲同學都會讚：『你唱得幾好聽！』」

張馳豪之前一直在美國讀書，2019年才於邁阿密大學完成第一個碩士學位，本來已開始修讀第二個碩士課程，但為了參加《聲夢傳奇》而申請停學一年，返港參賽。 （instagram.com/askacch）