靚仔歌手MC張天賦無言以對！　網民僅用一張圖直擊痛處

28歲的歌手MC張天賦憑英俊外表和歌喉，在參加《全民造星II》並奪得亞軍後人氣急升，更被傳媒封為「樂壇小天王」。入行以來他更奪得過多個樂壇大獎，又有《記憶棉》、《小心地滑》、《世一》等多首大家耳熟能詳的歌曲，可謂是風頭一時無兩，之不過，原來MC張天賦這些「人生勝利組」也有其痛處。

MC張天賦。（梁碧玲 攝）

MC張天賦更自嘲自己身形較矮細，能夠敏捷地逃走。（《爆谷一周》節目截圖）

日前（19/01）有網民在threads貼出一張meme圖，寫着「神在創造張天賦的時候」，列出他擁有音樂、腹肌、遊戲、靚仔、可愛等天賦。可是到了身高一欄，圖中就表示在添加屬性時意外將「身高」倒瀉了。

呢位網民真係好正！（截圖 / threads）

據官方資料，MC張天賦身高為168.5cm，但實際高度估算只有約165cm。（資料圖片）

這一帖文得到了MC張天賦的留意，但他就只留下「...」，看來是直擊他的痛處令他無言以對。相隔一天後，這「三點」竟然獲得了近7千個讚好，有網民就安慰他說：「你改變唔到身高，但自己會再創新高㗎嘛」，又有粉絲留言：「落地獄呀！不過就算MC得130我都係咁愛佢」，亦有網民留言到他的留言時間為深夜，指他曾表示過會早睡，留言：「其實長不高和晚睡有很大關係⋯⋯」相當好笑。

題外話，據官方資料，MC張天賦身高為168.5cm，但實際高度估算只有約165cm。

好多網民都安慰MC張天賦。（截圖）

MC張天賦唔夠高啫，但係又靚仔又識唱歌。（截圖）