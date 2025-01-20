前5料亞姐被譽不輸李嘉欣還原28年前得獎　身材堅挺狀態震驚網民

近年來亞姐給人的感覺總是騎呢、是非多，但其實以往《亞洲小姐》都出產不少美女，除了大家經常提到的：黎燕珊、利智、翁虹、萬綺雯、羅霖、楊恭如、陳煒、呂晶晶及馮雪冰外，還有一位當年在比賽中勇奪5獎的亞姐亞軍，至今仍令人印象深刻。

郭金是1997年亞姐亞軍。（小紅書）

有樣有身材，還是5料亞軍。（小紅書）

樣貌、身材同樣出眾。（小紅書）

而這位如此厲害的亞姐就是1997年亞姐亞軍郭金，當年冠軍原本是朱燕珍，但卻因爆出為申請來港而在內地假結婚，以及做過夜總會舞小姐等黑材料，而被亞視褫奪冠軍名銜，由亞軍韓君婷補上，郭金奪亞軍。雖然未能成為冠軍人馬，但郭金在當屆選美上也威到盡，同時奪得「東方紅東方女性魅力大獎」、「肌膚健康美大獎」、「最上鏡小姐」及「最受傳媒歡迎」，長著一副瓜子口面、五官標緻的她，清秀又靚女，就算與大美人李嘉欣同框也一點都不輸蝕。

靚。（小紅書）

「最上鏡小姐」絕對實至名歸。（小紅書）

當屆冠軍係韓君婷（左一）。（小紅書）

當年由大美人李嘉欣頒獎，網民讚當時的郭金，站在李嘉欣身旁，一點都不輸。（小紅書）

雖然擁有神顏，但郭金在香港星途平平，2000年回到內地發展。曾淡出幕前多年、經營翡翠珠寶生意的郭金，近年又再活躍起來，在社交平台開設帳號，與大家分享她的工作、生活、日常以及演藝經歷等。近日，郭金又滿足網民的要求，還原28年前奪獎的樣子。

郭金近日滿足網民要求，還原28年前得獎。（小紅書）

不像50歲。（小紅書）

身材依然堅挺。（小紅書）

郭金寫道：「你們要的金姐還原亞姐獲獎來了，20多年過去了，有多少人還記得7號？還記得我？從禮服到首飾，髮型…為了還原，金姐這次是老用心了，只有皇冠，獎杯和我還是當年的。」相中的郭金一點都不像已經50歲，皮膚白滑緊緻，身材依然堅挺，對比之下還比當年多了一份女人味，網民紛紛留言大讚：「你跟楊恭如是最美的兩個亞姐」、「一點也沒變，還是那麼漂亮」、「你站在李嘉欣旁邊也絲毫不遜色耶！真給大陸美女長臉」。

郭金近年積極經營社交平台。（小紅書截圖）

皮膚keep得好好。（小紅書）

對翡翠珠寶好熟悉。（小紅書）

在參選亞姐之前，郭金曾在TVB有過兩年跑龍套的生涯，曾參演《一切從失蹤開始》、《壹號皇庭IV》、《聊齋之秋月還陽》及《笑傲江湖》等。郭金她特別感謝在TVB藝員訓練班的時候，教懂她在鏡頭前如何表現自己、如何去演戲，「TVB真的是非常鍛鍊人的一個地方，因為那時有一廠二廠三廠四廠，不要看金姐當時是個死跑龍套，但通告排得滿滿的，就是在二廠拍古裝，然後下一個通告到了，就去化妝間換時裝，然後又跑去六廠開工，幾乎每天的跑龍套生涯都是非常忙碌，所以真的學習到很多東西，特別感恩在TVB那兩年。」

巔峰時期嘅郭金真係無得輸。（小紅書）

五官標緻。（小紅書）

絕對係大美人。（小紅書）

之後，郭金去參選《亞洲小姐競選》而加入亞視，並出演多套亞視作品，尤其在《縱橫四海》中裏面飾演中性角色「樂華」令觀眾留下深刻印象，郭金也表示這是她最喜歡的角色之一，記得當時曾懷疑自己能否演好、又擔心廣東話不好，但導演王晶卻叫她放心，原來這是一個從內地來的角色，心裡面馬上踏實下來，所以很感恩，王晶導演是她的伯樂。

「樂華」成為郭金代表作之一。（小紅書）

參演《別無選擇》。（小紅書）

羅嘉良。（小紅書）

馬德鐘。（小紅書）