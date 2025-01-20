TVB收視｜《萬千星輝2024》高收27.7點　平均4個港人就有一個睇緊

《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚（19日）圓滿結束，張振朗憑《反黑英雄》先後奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳男主角」獎，成雙料視帝、龔嘉欣憑《企業強人》首度封后。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚頒獎禮萬眾矚目，跨平台直播收視最高27.7點（179萬觀眾）捧場，與上周同時段相比飆升7點，成為上周收視榜首節目。

龔嘉欣奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角「視后」。（資料圖片）

張振朗奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男主角「視帝」。（資料圖片）

頒獎典禮當晚，TVB各社交平台(不計內地平台)整體表現令人振奮，頒獎典禮內容總接觸超過1,800萬人次、影片播放量超過500萬次、總互動量超過180萬。

翡翠台周一至周五（13日至19日）各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.9點（148萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.7點（128萬觀眾）；蕭正楠、吳若希、賴慰玲主演《奔跑吧！勇敢的女人們》，最高收視18.8點（122萬觀眾）。佘詩曼參演的外購劇《麻辣商驕》最高收視14.8點（96萬觀眾）；龔嘉欣主持飲食節目《在家宴客50道菜》，最高收視13.4點（87萬觀眾）。

周六晚《聲生不息‧大灣區季》最高收視18.3點（118萬觀眾）。（截圖）

周六晚《聲生不息‧大灣區季》最高收視18.3點（118萬觀眾）；《美食新聞周報》最高收視13點（84萬觀眾）。周日晚播映《萬千星輝頒獎典禮2024》最高收視27.7點（179萬觀眾）。