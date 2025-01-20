任賢齊特地從北京趕回花蓮演出　Energy繼續以16蹲壓軸出場嗨到爆

一路向東，一路有你！《2025 Just Love It！一路向東》公益演唱會1/17從高雄啟航，沿途行經南迴公路的美麗風景，日前（18日）來到花蓮玉里國小及東大門廣場，從下午兩點一路熱唱至晚上十點，有歌迷甚至從昨至今邊趕場邊欣賞美景，從高雄、玉里看到東大門，有歌迷直呼像是看了八場演唱會「物超所值」，18日兩場共吸引3.8萬人齊聚花蓮，不分男女老少，不分年齡層跟著相信藝人一路跑，一同來支持，讓花蓮能夠再出發！

《Just Love It!一路向東》演唱會18日兩場共吸引3.8萬人齊聚花蓮。(公關提供)

東大門站首日由蘇慧倫開場，以經典歌曲《鴨子》、《檸檬樹》讓全場一起俏皮舞動大合唱，為東大門注入第一股女神暖流！演唱會原定去年11月開唱，卻因康芮颱風影響而延期至今日演出，當初就滿心期待的蘇慧倫終於見到期待已久的花蓮歌迷，也看到許多來自台北、台中、台東甚至俄羅斯的歌迷們遠道而來，為《2025 Just Love It！一路向東》公益演唱會注入能量。她也分享這次特地提前一天抵達花蓮，搭火車一出隧道看見一大片蔚藍海岸便無比雀躍，更喊著要吃「豆乾」，去年相信音樂為振興花蓮經濟，訂購許多花蓮在地名產集結成「花蓮中秋大禮包」作為伴手禮，蘇慧倫興奮地說：「去年收到大禮包很開心，而且有一包讓我吃完念念不忘的豆乾！」因此蘇慧倫一到花蓮就先大包小包的買起伴手禮，親自為花蓮觀光盡一份力。接著帶來《安和》、《在我生命中的每一天》、《不管不管》、《被動》等好歌，蘇慧倫說：「想給大家很多祝福，跨過2024來到新的一年，希望大家把過去不好的都忘記或變成自己的養分，期許大家在新的階段都能感受到自己變得更棒、更有價值，讓自己越來越好！」蘇慧倫也預告下週將有新專輯的首發單曲《抬頭紋》即將上線。

蘇慧倫登一路向東為花蓮打氣支持。(公關提供)

蘇慧倫獻上祝福「把不好都忘掉，化為自己的養分」。(公關提供)

蘇慧倫為一路向東花蓮場揭開序幕 演場多首經典歌曲回憶殺。(公關提供)

接著由小魏魏嘉瑩、小V郁采真、溫妮 WINNI、琳誼 Ring組成的「BOOM！怪物星人」熱情登場，開場帶來《我不知道你知不知道我知不知道你》、《GODS》、《許下星願》、《DASH！》組曲，熱力四射的勁歌熱舞為現場注入第二股青春暖流！BOOM！怪物星人下午先在玉里站開唱，再極速趕場東大門站，一天跑滿兩場東部舞台，花蓮的沿途風光盡收眼底，他們也一次感受到花蓮歌迷的熱情，小魏說：「花蓮的你們真的太熱情了！希望花蓮都能一直這麼活潑又溫暖。」

BOOM！怪物星人熱力四射青春唱跳。(公關提供)

BOOM!怪物星人一天連跑玉里、花蓮兩場次見花蓮美景。(公關提供)

BOOM！怪物星人熱情引領台下粉絲揮動螢光棒。(公關提供)

鼓鼓下午才在玉里唱完就趕來東大門，蕭秉治昨在高雄今則現身花蓮，兩人為公益趕場，為公益再獨家合體限定團體「GX」，他們開場帶來經典舞曲《戰神》、《射手》，全場觀眾一起向天空拉弓跳起射手舞，為冬夜的花蓮注入第三股熱力暖流！接著鼓鼓帶來兩首甜蜜告白歌曲《繽紛了每一天》、《當我變成我們》向花蓮獻上祝福，他說：「祝福你們2025年都可以幸福的活著！」呼應鼓鼓想傳遞「活著」的能量，蕭秉治馬上就先帶來新專輯《完人》裡的正能量《活著》，接著演唱《我對你的愛沒有盡頭》為花蓮加油打氣：「大家一定要常常來花蓮玩，花蓮是個好山好水的地方，一定可以讓你們享受到活著的感覺！」

GX鼓鼓、蕭秉治為公益趕場 高雄、玉里、花蓮跑透透。(公關提供)

這次蕭秉治連唱高雄、花蓮、玉里三場，為了公益演出獻出愛與支持，三天滿滿參與不缺席；他也特地請工作人員幫他提前購買花蓮名產「柚子麻糬」及「手工醬油」，想要將花蓮的在地美味帶回去分送家人。而蕭秉治將於8月23日在高雄巨蛋舉辦《活著 Alive》演唱會，2月15日15:00將在昨日《2025 Just Love It！一路向東》高雄場的演出場地高流靠海的音浪堤岸廣場舉辦高雄巨蛋限定簽票會，蕭秉治說：「很開心這次一路向東我跟著大家一起巡迴，希望大家也能一樣不缺席我高雄巨蛋的演唱會唷！」最後GX鼓鼓、蕭秉治兩人再度合體帶來呼應Just 「Love」It！的人氣抒情歌曲《認愛》、《我還是愛著你》，將滿滿的「愛」獻給花蓮。

蕭秉治《活著Alive》演唱會將於8月23日移師高雄巨蛋 2月9日開始搶票。(公關提供)

GX邀請粉絲舉起手機燈，照亮花蓮、照亮彼此。(公關提供)

亞洲天王任賢齊過去多次來到花蓮演出，對花蓮美食與美景如數家珍，相當喜愛花蓮；忙碌的他前幾天還在北京排練演唱會內容，特地為了支持演唱會飛回花蓮，今日演出結束後也要立馬趕回台北準備明日的演出活動，任賢齊說：「熱情的歌聲溫暖我的心，很開心來到花蓮跟大家相聚！」他首先帶來《春天花會開》、《浪花一朵朵》、《我是一隻魚》等超經典歌曲，為《2025 Just Love It！一路向東》演唱會注入第四股回憶殺暖流！他向花蓮告白說：「花蓮一直是我非常喜歡的地方，好山、好海、好人情，相信花蓮能很能夠再出發，歡迎大家經常來花蓮玩！」而演唱會緊鄰東大門夜市，空氣中瀰漫著夜市各式美食香味，他也分享親自去排隊吃扁食、小卷米粉：「你們有遇到我嗎？我等到都賣光了！」接著帶來《傷心太平洋》、《再出發》等經典歌曲掀全場大合唱，願聽完《傷心太平洋》把傷心忘掉，一切都能再出發！

任賢齊愛花蓮歌迷喊「熱情的歌聲溫暖我心」。(公關提供)

任賢齊忙碌中從北京飛來也要為一路向東公益演唱會站台。(公關提供)

任賢齊經典歌曲連發引來全場超大聲合唱。(公關提供)

《2025 Just Love It！一路向東》演唱會東大門站第一天，由最殺唱跳團體Energy擔任壓軸演出，開場帶來超殺舞曲《Here I Am》、《二次西遊》宣告Energy就在花蓮，將「一路向東」為花蓮注入的所有暖流匯集一起，讓東大門廣場成為最溫暖的地方！牛奶說：「Energy過去從沒在花蓮演出過，這是我們的第一次！」阿弟也分享：「這次我們一起坐火車到花蓮，感覺很像學生時代的校外教學，很有趣！」而坤達原本今天因工作沒辦法參與演出，但因工作取消讓他隨即向經紀人敲定加入今日的《一路向東》，讓Energy完整體連兩天都能帥氣登場。除了魅力破表的勁歌熱舞外，也演唱經典溫暖歌曲《把手給我》、《分合》享受與大家一起聚在花蓮的時刻；書偉也覺得東台灣的土會黏人，他說：「很喜歡來到花蓮吸收能量，我們2025年帶來更好的演出！」

Energy獻唱〈把手給我〉、〈分合〉溫暖放送花蓮歌迷。(公關提供)

來到壓軸歌曲《星期五晚上》時，五月天阿信也特地從玉里趕場到東大門驚喜上台現身支持，現場尖叫聲不斷！Toro搭上阿信的肩，沒想到竟和高雄場嘉賓國璽一樣突襲親上阿信臉頰，阿信反應不及燦笑看著Toro，並帥氣一同跳著舞步，最後6人在台上E16蹲喊著「現在是星期六晚上！」演出結束Energy與阿信在台上溫暖相互擁抱，並相約明天東大門同一場地、玉里再見。

阿信驚喜現身與Energy嗨唱〈星期五晚上〉。(公關提供)

Energy與五月天阿信一同在東大門首日精彩16蹲。(公關提供)

《2025 Just Love It！一路向東》演唱會東大門站第二日，將由五月天、告五人、丁噹、宇宙人、白安接棒登場，同日於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場也將由Energy、丁噹、蕭秉治、家家開唱。一路向東，一路有你，期待大家一同來到花蓮Just Love It！