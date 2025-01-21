港姐準媽咪曬家居look上圍再升級成焦點　自爆陀B後一原因感焦慮

現年33歲的「十優港姐」麥明詩於去年3月24日與盛勁為舉行婚禮，在摯親好友的見證和祝福下，正式結為合法夫妻，展開人生新一頁。兩口子新婚至今一直十分甜蜜，還不時於社交網上放閃曬恩愛，新婚生活過得相當幸福愉快。去年11月19日麥明詩更宣布與老公造人成功，預告將在今年誕下蛇年BB。身為準媽咪的麥明詩不時會在社交網分享近況，同大家更新她的懷孕歷程。

麥明詩公開家居照。(ig圖片)

麥明詩孕肚相當巨型。（IG：@louisa_mak）

麥明詩懷孕後老公盛勁為經常做跟得老公陪伴左右。（IG：@louisa_mak）

昨日麥明詩於IG story曬出一些母嬰用品多謝贊助商客戶，以及一張她於家中的自拍照，留言寫道：「so comfy」，表示穿上某品牌送贈的孕媽媽套裝感到十分舒服。相中可見麥明詩的孕肚已經非常巨大，看來隨時生得。而她的上圍更是再度升級，比孕肚還要搶鏡。

麥明詩曬巨肚自拍照上圍再升級。(ig圖片)

麥明詩月前曾出post剖白自己懷孕的感受，坦言對卞身體的變化感到焦慮。她當時寫道：「To be honest, I felt quite anxious dressing up with my changed body… but all the more important to embrace and be proud of it! Special thanks to everyone who complimented me and gave me confidence ( 說實話，我對改變自己的身體感到很焦慮……但更重要的是擁抱它並為此感到自豪！特別感謝所有誇獎我並給我信心的人) 」其實陀B後的麥明詩依然漂亮，身材也很好，上圍升級更加豐滿誘人，只肥胎不肥人，是個索爆孕媽咪。

麥明詩盛勁為相當甜蜜。（IG@louisa_mak）

麥明詩曬絕對領域。(IG圖片)