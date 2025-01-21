奔跑吧｜吳若希攤牌戲垃圾兜頭淋向賴慰玲　壓抑式演技有驚喜

本周踏入結局周的奔跑吧！勇敢的女人們》，昨晚（20日）一集迎來首個結局周高潮位，在禾平（朱敏瀚飾）帶領下，采琳（吳若希飾）親眼目擊老公丁丁（蕭正楠飾）與小三洛澄（賴忍玲飾）幽會，大受刺激的采琳不但拒絕回家，還與禾平在酒店過夜！雖然洛澄與禾平未有越軌，但由於二人出入酒店時被公司同事目擊，事件傳到丁丁耳中令三人關係趨向緊張。另邊廂，丁丁眾籌開拍的電影落實由洛澄做女主角，洛澄即抓緊機會連番奚落采琳；被小三踩到上心口的采琳亦不甘示弱將洛澄請客的奶茶及蛋撻全部木無表情地掉落垃圾桶之餘，再將整盤垃圾向洛澄兜頭淋，看得網民直呼好爽！最終采琳心死向丁丁終極攤牌…



這場戲夾雜難以接受、心痛、害怕面對但同時又想知道真相的矛盾，演繹上有一定難度，Jinny演時投入至喊到雙眼紅腫。

這場戲夾雜難以接受、心痛、害怕面對但同時又想知道真相的矛盾，演繹上有一定難度，Jinny演時投入至喊到雙眼紅腫。

這場戲夾雜難以接受、心痛、害怕面對但同時又想知道真相的矛盾，演繹上有一定難度，Jinny演時投入至喊到雙眼紅腫。

昨晚一集絕對是吳若希Jinny盡情發揮演技一集，首先當采琳被逼面對老公與洛澄出軌的事實時，她先是崩潰地向禾平發洩情緒，期間哭到眼淚鼻涕兼雙眼紅腫，我見猶憐。之後，由於采琳一方面不想被老公知道自己已知悉真相、另一方面又忍不住向老公發火，全程展現的內心掙扎及壓抑的感覺均相當到位，尤其將老公趕出家門後自己獨自心酸及垂淚一幕，更是贏得網民同情，網民：「點解要委屈自己咁慘」、「吳若希都做得幾好，呢幕知道有小三之後，一晚就要面對老公嗰下唔易做，相信好多演員都未必做到」。

一連串追問嘅問題，更突顯采琳內心嘅淒苦。

一連串追問嘅問題，更突顯采琳內心嘅淒苦。

呢場戲朱仔演到好似失咗貞操咁，頗有喜感。

呢場戲朱仔演到好似失咗貞操咁，頗有喜感。

另吳若希與賴慰玲及蕭正楠的攤牌戲亦同樣震撼，前者令網民大嗌緊張，後者則獲網民讚好戲：「攤牌戲做得幾好，睇到好緊張。」令人驚艷的是，平時予人感覺大癲大肺的Jinny，竟以超內斂手法處理相關場口，全程不但未有大吵大鬧，感覺平淡得來亦全程突顯到林采琳「心已死」的狀態，「Non吳若希」的演繹令人相當Impressive。

呢幕戲Jinny演得好痛心，網民都感受到角色嘅委屈。

呢幕戲Jinny演得好痛心，網民都感受到角色嘅委屈。

心臟強大嘅林采琳，仲要走去洛澄媽咪屋企，去「調查」佢同自己老公到底有幾咁親密，完全有置諸死地而後生嘅感覺。

從演以來喊得最多一套劇 吳若希自揭有兩場戲喊到收唔到掣

Jinny接受tvb.com訪問時，坦言拍攝《奔跑吧！》是其從演以來喊得最多一次：「今次真係喊得最多嘅一套劇，亦分咗好多種唔同嘅喊戲，keep住要喊都係幾慘嘅。」Jinny續指有兩場戲一度喊到收唔到掣，其中一場與「媽咪」有關：「嗰場戲係我同程大姑（程可為）講起自己爹哋媽咪，嗰場戲最後係cut咗嘅，場口係程大姑以媽咪身份，同我講番你媽咪會點點點，嗰場我係喊到癡咗線，cut咗機都收唔到掣；另一場同阿蕭喺酒樓嘅攤牌戲，我又係喊到收唔到掣。」

呢幕淡淡然的一句語帶雙關，演活了采琳對丁丁的厭惡及噁心。

呢幕淡淡然的一句語帶雙關，演活了采琳對丁丁的厭惡及噁心。

Jinny呢一幕相當有霸氣，眼神淡然得嚟都營造到嗰種張力。

Jinny呢一幕相當有霸氣，眼神淡然得嚟都營造到嗰種張力。

Jinny呢一幕相當有霸氣，眼神淡然得嚟都營造到嗰種張力。

對於被指在劇中演續「Non吳若希」，Jinny說：「我覺得如果我真係攤牌嘅話，我會係好calm，人去到真係死心，或好hurt時，會喊唔出，唔會一哭、二鬧、三上吊。」昨晚還同場加映了Jinny與阿蕭的「AI逆齡結婚場面」，及阿蕭的Hip Hop潮人Look，搞笑之餘還相當有新鮮感。

「AI逆齡結婚片」

「AI逆齡結婚片」