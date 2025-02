圈中地獄女廚神暗黑料理重溫　幾位勇奪負分女神已成幸福人妻

農曆新年不少人都會在家中下廚炮製美食宴請親朋好友,不過並非人人都有一手好廚藝,圈中有不少美女地獄煮神,當年在節目《美女廚房》大曬廚藝令人聞風喪膽,以下就盤點幾名出了名的地獄女廚神。

吳雨霏

吳雨霏可謂經典中的經典,她在該節目中製作自創菜式時因一時失誤弄致失火,要出動工作人員滅火,差點火燒錄影

廠,相當驚險。吳雨霏在第一輯的美女廚房成為最低分數的美女嘉賓,只有負32分。

吳雨霏。(ngk@Instagram)

官恩娜

官恩娜有「黑暗料理界」一姐以及「地獄使者」稱號,用生油煮蔗蝦和帶有垃圾桶味道的魷魚都是官恩娜的代表作。她當年更入圍地獄爭霸戰總決賽最後3名,最後更脫穎而出成為得分最低的女星,獲得「地獄廚神」的殊榮,足以證明她的廚藝有多驚嚇。

官恩娜當年是一代女神,現在對比欲前一點也不輸蝕。 (資料圖片)

Angelababy

Angelababy當年參演該節目只有20歲,青春無敵,估計入廚經驗也不多。她在節目中對著巨型皇帝蟹花容失色,又把廚房變得好像上戰場一樣,而且煮出來的食物還是生的,一眾主持試食她煮的菜式時都食到皺曬眉頭。

Angelababy的旗袍look令人驚艷。

G.E.M.

鄧紫棋 (G.E.M.) 當年18歲上節目,炮製出一道「屎味魚蛋」震驚宇宙,榮登地獄廚神第二位,方力申更將「G.E.M.」戲稱為「Get Everyone Moving to the trash」(讓每個人都走去垃圾桶)。她自己又試過炒炒下蛋弄到火警鐘狂響。

G.E.M.炮製的食物。(影片截圖)

周秀娜

她當年於《美女廚房》節目中炮製了韓國粉絲和蒸魚的菜式,梁漢文在試食時甫放入口即不禁吐出來,一臉作嘔的模樣,表示有一陣臭味,實在令人難以下嚥。

周秀娜(IG@chrissienana)

吳若希

吳若希為《美女廚房》第三輯擔任嘉賓,創下負25分的驚人成績。吳若希所炮製的地獄菜式就是「全生」雞卷伴「生」蠔汁!她所煮完的雞肉依然是呈透明粉紅色,根本並沒有煮熟。

吳若希。(IG:@jinnyng)

湯洛雯 倪晨曦

湯洛雯與倪晨曦一起於《美女廚房》第三輯擔任嘉賓,兩人合力出戰,同心協力之下取得了負45分的成績,相當嚇人。她們兩人要煮的指定菜式原本是「避風塘無骨炸豬手 配 龍蝦湯凍」,可是經她們手之下所煮出來的地獄菜式變成了「廚餘炸豬手 配 洗潔精龍蝦湯」,竟然誇張到令現場全體共七位評審齊齊吐都吐唔切,幾乎個個都要第一時間吐落垃圾桶。

(左) 湯洛雯與倪晨曦。(影片截圖)