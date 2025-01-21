胡楓93歲生日可愛曾孫女陪慶祝　蔡一傑大病初癒送驚喜齊食長壽麵

胡楓（修哥）1月18日93歲生日，修哥一向人緣極好，日前一班圈中好朋友，包括「緋聞女友」羅蘭、狄波拉、姜大衛與太太李琳琳、斑斑、米雪、梅小青夫婦、吳麗珠等，為他送上生日驚喜，還有曾孫女現身，場面熱鬧。

修哥同羅蘭姐曾傳緋聞。（小紅書截圖）

修哥人緣好，大班圈中好友為佢賀壽送驚喜。（小紅書截圖）

好搞笑嘅蛋糕。（小紅書截圖）

修哥四代同堂。（小紅書截圖）

去年生日進駐小紅書的修哥，今年亦不忘分享慶生現場片段，他更拖住曾孫女的小手一齊拍片，修哥說：「而家整整一年，得到嘅成績叫過得去，希望以後做多啲節目畀大家睇，希望大家多啲支持。」年紀小小的曾孫女遺傳修哥的優良基因，外貌標緻可人，對住鏡頭一點也不怯場，經修哥拉拉手提示後說：「Happy Birthday」，非常可愛。

曾孫女陪修哥慶祝93歲生日。（小紅書截圖）

曾孫女陪修哥慶祝93歲生日。（小紅書截圖）

曾孫女講：「happy birthday」。（小紅書截圖）

曾孫女講：「happy birthday」。（小紅書截圖）

全程捉住手仔。（小紅書截圖）

而壽星公修哥打扮十分時尚，銀色閃亮西裝內襯紅色衫，並配以Louis Vuitton的頸巾和包包，整體看起來比實際年齡年輕。修哥向來對斜孭袋情有獨鍾，由於經常使用而被封為「斜孭袋王」。

「順嫂」梁葆貞同吳君如（中）媽媽都有出席。（小紅書截圖）

好多好朋友。（小紅書截圖）

修哥人緣好。（小紅書截圖）

另外，蔡一傑亦好有修哥心，去年他自揭因腦瘤而需要動手術，在休養期間未有出席壽宴，但就提早買蛋糕到修哥屋企為對方慶祝。修哥和蔡一傑亦有在社交平台分享短片，修哥笑到四萬咁口說：「佢唔單止過嚟食麵（長壽麵），仲送咗好多花花，士多啤梨同有蛋糕，真係好有心。」講到生日願望，胡楓說：「當然係身體健康，所有朋友都身體健康、生活愉快，我屋企人個個都又健康又愉快。」影片還曝光了修哥家居角落，牆上掛有不少家庭照，飯廳有一張特大圓桌，絕對足夠四代同堂一齊開飯！

二人一齊食長壽麵。（小紅書截圖）

傑仔好有心。（小紅書截圖）

牆上好多全家福。（小紅書截圖）