24歲環姐冠軍姚祖恩初中有眼不識李嘉欣？　中學仙氣訪問相曝光

姚祖恩（JoJo）是去年香港區「環球小姐」冠軍兼奪「最上鏡佳麗獎」及「最受歡迎佳麗獎」，成三料冠軍，亞軍和季軍分別是甄蕎和雷莊𠒇。擁有360度零死角靚樣的姚祖恩，被指撞樣Angelababy（楊穎）、李嘉欣及謝嘉怡，原來她亦是李嘉欣的學妹，2018年李嘉欣接受內地節目《魯豫有約》訪問，回到母校瑪利諾修院學校時，遇上當時讀中二的JoJo。

香港區《環球小姐》冠軍姚祖恩，亞軍甄蕎，季軍雷莊𠒇。（資料圖片）

姚祖恩成3料冠軍。（葉志明攝）

JoJo自爆當時完全不識李嘉欣，她解釋：「我細個屋企唔係好睇電視，所以冇留意。記得當日係周末，我要返學校參加樂團，見好多同學圍觀就行過去望吓。做訪問嘅人過嚟同我講兩句，話我好似李嘉欣當年，但我完全唔清楚咩狀況，只係覺得佢係一個好靚同好有氣質嘅姐姐，大個好似佢咁就好嘞。」

JoJo係李嘉欣嘅同校師妹，當年出鏡只有中二。（影片截圖）

JoJo話自己好少睇電視，所以當年唔識李嘉欣。（影片截圖）

現年24歲的姚祖恩是混血兒，爸爸是英國人、媽媽是香港人，她在香港出生，廣東話和英語都很流利。自小父母管教嚴，所以從沒想過參加選美比賽，她說：「屋企人覺得事業好重要，同埋一定要返正職，今次選環姐都係機緣巧合，多年後再返香港舉辦，覺得呢個選美有別其他選美，好有國際認可性，所以膽粗粗去參加，喺冇期望下攞冠軍都好開心。」

JoJo係中英混血兒，被指撞樣Angelababy、李嘉欣及謝嘉怡。（受訪者提供）

JoJo話新年最鍾意食年糕同蘿蔔糕，24歲嘅新新陳代謝快，唔怕食多啲（影片截圖）

JoJo在香港大學主修全球創意產業及藝術歷史，畢業後曾在拍賣行工作、又做過畫廊的藝術顧問及策劃。最近JoJo再到倫敦在UCL (倫敦大學學院）進修碩士課程，還有在 Royal Academy of Dramatic Art (RADA) 皇家戲劇藝術學院修讀演藝課程。她說：「大學開始都係從事藝術方面工作，亦有partime做吓modeling，我喺ViuTV拍兒童節目都有6、7年，對幕前唔係太陌生，但從冇諗過全心喺投入呢方面。但選美後發現自己愈來愈鍾意，嚟緊希望有更多幕前演出，俾觀眾睇到我表演。」

JoJo最近到英國倫敦在UCL (倫敦大學學院）進修碩士課程。（IG圖片）

早前JoJo亦有跟教過陳法拉演戲的Christopher Bayes學戲，雖然只有兩天課程，但對JoJo來說已獲益良多，她說：「佢最出名教Clown課程，唔係扮小丑，而係突破自己嘅框架，搵出最坦蕩蕩、最無掩飾嘅自己。演員唔一定要好靚，最重要唔可以執著自己嗰刻靚唔靚，而係重視自己演技。」

天生麗質食極唔怕肥。（IG圖片）

JoJo早前跟教過陳法拉演戲的Christopher Bayes學戲。（受訪者提供）

雖然只有兩日，但獲益良多。（受訪者提供）

JoJo外表雖然「鬼鬼地」，但思想卻得傳統，今個新年亦全家返香港度新歲。她說：「難得一家人團圓，新年梗係會食年糕、蘿蔔糕，好彩我新陳代謝都快，加上次前去墨西哥比賽因行程太緊密瘦咗5至8kg，所以食多啲肥返少少都冇問題。」提到元宵及情節人，JoJo直言男朋友較為低調，所以未有透露會怎樣慶祝。