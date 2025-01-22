鵲刀門傳奇第二季劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《鵲刀門傳奇第二季》陸劇又名(鵲刀門傳奇2、鵲刀門傳奇二)，有愛逗傳媒編劇工作室作為編劇，唐鐵軍、吳迪為執導，由趙本山、宋小寶、宋曉峰領銜主演的一套以古裝武俠喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《鵲刀門傳奇第二季》｜電視劇情大綱

這個故事講述了來自遼東的武林人物西門長海（由趙本山飾演）在經歷一場生死劫後痊癒，重返定遠盟，繼續肩負守衛家園抗擊倭寇的使命。同時，他的兄弟西門長在（同樣由趙本山飾演）接替他的位置，坐鎮鵲刀門。長在對傳說中的“遼東魔女”潘高枝一見鍾情，但他們的愛情因雙子身份的秘密而無法相守。另一方面，曹公公的侄子曹東東（由楊樹林飾演）暗中積蓄力量，策劃對西門長海的復仇。隨著各方勢力聚集在遼東，鵲刀門即將捲入一場新的血腥風波。兩兄弟從互相誤解到團結對抗敵人，再次帶領鵲刀門的弟子們，利用他們的雙生身份上演了一系列既搞笑又感人的故事。

《鵲刀門傳奇第二季》播出時間｜最新追劇日曆

《鵲刀門傳奇第二季》電視劇一共有40集，由騰訊視頻播放，會員由會員首日12點更新6集，次日開始每天18點更新2集，SVIP搶先看2集

電視劇鵲刀門傳奇@Weibo

《鵲刀門傳奇第二季》｜演員人物關係圖

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《鵲刀門傳奇第二季》｜演員

趙本山 飾 西門長海、西門長在

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宋小寶 飾 高大毛

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宋曉峰 飾 趙德柱