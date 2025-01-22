失婚女星兩度豪門夢碎全心投入動保　為前夫息影惜鬧翻對簿公堂

現年54歲的傅明憲（Gigi）在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角大獲好評，更被外界封為「最美郭芙」。不過傅明憲早已淡出幕前，近年積極行善，關注愛護動物的工作，更已擔任香港愛護動物協會會長22年，日前她就以會長的身份出席會議：「It’s my 22 year take the seat as president of SPCA（這是我擔任SPCA會長的第22年。）」相中所見，一身粉紅色打扮的傅明憲面色紅潤，氣色不俗！

傅明憲（Gigi）在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角大獲好評，更被外界封為「最美郭芙」。（影片截圖）

傅明憲近年致力維護動物權益。（IG@gigi_fifi_fu）

愛犬。（IG@gigi_fifi_fu）

帶埋愛犬睇電影。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲出席《2024榮譽專業資格暨一帶一路傑出華人系列獎項頒授典禮》。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲已擔任香港愛護動物協會會長22年。（IG@gigi_fifi_fu）

出席會議。（IG@gigi_fifi_fu）

認真。（IG@gigi_fifi_fu）

出身上海名門世家的傅明憲，其父傅奇及其母石慧同樣是60年代演藝圈的當紅藝人，她在14歲時參演電影《開心鬼放暑假》，之後繼續學業，大學畢業後由英國回港，加入TVB正式入行。1998年傅明憲與比她年長11歲的海域集團主席葉劍波結緣，拍拖1年多後結婚，她曾在接受訪問時透露當時是尊重男方意向而淡出幕前：「前夫當時希望我息影，因為演員的工作時間日夜顛倒，他未能接受。」但就坦言不捨。不過結婚8年後，葉劍波因涉嫌詐騙案隔年9月被捕，2008年傅明憲對外宣布與正在服刑的葉劍波離婚，她直言離婚只是緣分問題：「他曾借過家父500萬，卻一直無法歸還，這讓父親非常難過，後來我們亦再無見面。」

爸爸傅奇及媽媽石慧亦激罕現身到場支持。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲出身於演藝世家，14歲時以藝名「孫慧」參演《開心鬼放暑假》，但只拍了一部電影便暫時引退專注學業，至大學畢業後才重返演藝圈，90年代尾下嫁富商葉劍波後淡出。（影片截圖）

傅明憲當年尊重前夫意向而淡出幕前。（劇照）

傅明憲2008年與前夫葉劍波離婚，2020年她入稟高等法院，指葉曾經以財困為由，要求她代為支付以公司名義購入的物業按揭供款，但後來卻未有還款，傅因此入稟向葉追討620萬元欠款。（資料圖片）

《開心鬼》續集《開心鬼放暑假》演員傅明憲，於放映活動前接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

2012年傅明憲被爆出與小11歲、家族坐擁80億資產的莊士集團第三代接班人莊家彬發展姊弟戀，但有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場。雖然兩度豪門夢碎，但傅明憲就坦承仍然恨拍拖：「其實我不介意朋友介紹男仔給我認識，但每次他們都會說『你唔使啦』，話題就終結了。」現時傅明憲全心投入到動物保護工作上，所以她亦希望另一半同樣喜歡動物，否則擔心沒有共同話題，她亦坦言已離開演藝圈太久，暫無復出計劃：「雖然有人曾邀請我拍戲，但我不敢接受，因為我要減肥，現在上鏡好大隻呢！」不過傅明憲亦不愁寂寞，她不時相約圈中好友聚會，又周遊列國享受人生！

2012年傅明憲被爆出與小11歲、家族坐擁80億資產的莊士集團第三代接班人莊家彬發展姊弟戀，但有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場，2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚。（IG圖片）

程新惠與莊家彬結婚後誕下三子。（IG圖片）

現時傅明憲全心投入到動物保護工作上，所以她亦希望另一半同樣喜歡動物，否則擔心沒有共同話題。（IG@gigi_fifi_fu）

暫無復出計劃。（IG@gigi_fifi_fu）

Gigi同愛犬。（IG@gigi_fifi_fu）

Gigi與愛犬相依為伴。（IG@gigi_fifi_fu）

近年傅明憲經常周遊列國。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲分享旅遊美照。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲淡妝示人。（IG@gigi_fifi_fu）

享受人生！（IG@gigi_fifi_fu）