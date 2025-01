失婚女星兩度豪門夢碎全心投入動保　為前夫息影惜鬧翻對簿公堂

現年54歲的傅明憲(Gigi)在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角大獲好評,更被外界封為「最美郭芙」。不過傅明憲早已淡出幕前,近年積極行善,關注愛護動物的工作,更已擔任香港愛護動物協會會長22年,日前她就以會長的身份出席會議:「It’s my 22 year take the seat as president of SPCA(這是我擔任SPCA會長的第22年。)」相中所見,一身粉紅色打扮的傅明憲面色紅潤,氣色不俗!

傅明憲(Gigi)在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角大獲好評,更被外界封為「最美郭芙」。(影片截圖)

傅明憲近年致力維護動物權益。(IG@gigi_fifi_fu)

愛犬。(IG@gigi_fifi_fu)

帶埋愛犬睇電影。(IG@gigi_fifi_fu)

傅明憲出席《2024榮譽專業資格暨一帶一路傑出華人系列獎項頒授典禮》。(IG@gigi_fifi_fu)

傅明憲已擔任香港愛護動物協會會長22年。(IG@gigi_fifi_fu)

出席會議。(IG@gigi_fifi_fu)

認真。(IG@gigi_fifi_fu)

出身上海名門世家的傅明憲,其父傅奇及其母石慧同樣是60年代演藝圈的當紅藝人,她在14歲時參演電影《開心鬼放暑假》,之後繼續學業,大學畢業後由英國回港,加入TVB正式入行。1998年傅明憲與比她年長11歲的海域集團主席葉劍波結緣,拍拖1年多後結婚,她曾在接受訪問時透露當時是尊重男方意向而淡出幕前:「前夫當時希望我息影,因為演員的工作時間日夜顛倒,他未能接受。」但就坦言不捨。不過結婚8年後,葉劍波因涉嫌詐騙案隔年9月被捕,2008年傅明憲對外宣布與正在服刑的葉劍波離婚,她直言離婚只是緣分問題:「他曾借過家父500萬,卻一直無法歸還,這讓父親非常難過,後來我們亦再無見面。」

爸爸傅奇及媽媽石慧亦激罕現身到場支持。(IG@gigi_fifi_fu)

傅明憲出身於演藝世家,14歲時以藝名「孫慧」參演《開心鬼放暑假》,但只拍了一部電影便暫時引退專注學業,至大學畢業後才重返演藝圈,90年代尾下嫁富商葉劍波後淡出。(影片截圖)

傅明憲當年尊重前夫意向而淡出幕前。(劇照)

傅明憲2008年與前夫葉劍波離婚,2020年她入稟高等法院,指葉曾經以財困為由,要求她代為支付以公司名義購入的物業按揭供款,但後來卻未有還款,傅因此入稟向葉追討620萬元欠款。(資料圖片)

《開心鬼》續集《開心鬼放暑假》演員傅明憲,於放映活動前接受傳媒訪問。(葉志明 攝)

2012年傅明憲被爆出與小11歲、家族坐擁80億資產的莊士集團第三代接班人莊家彬發展姊弟戀,但有指因傅明憲曾離婚,不被男方家族認可,最後拍拖9年分手收場。雖然兩度豪門夢碎,但傅明憲就坦承仍然恨拍拖:「其實我不介意朋友介紹男仔給我認識,但每次他們都會說『你唔使啦』,話題就終結了。」現時傅明憲全心投入到動物保護工作上,所以她亦希望另一半同樣喜歡動物,否則擔心沒有共同話題,她亦坦言已離開演藝圈太久,暫無復出計劃:「雖然有人曾邀請我拍戲,但我不敢接受,因為我要減肥,現在上鏡好大隻呢!」不過傅明憲亦不愁寂寞,她不時相約圈中好友聚會,又周遊列國享受人生!

2012年傅明憲被爆出與小11歲、家族坐擁80億資產的莊士集團第三代接班人莊家彬發展姊弟戀,但有指因傅明憲曾離婚,不被男方家族認可,最後拍拖9年分手收場,2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚。(IG圖片)

程新惠與莊家彬結婚後誕下三子。(IG圖片)

現時傅明憲全心投入到動物保護工作上,所以她亦希望另一半同樣喜歡動物,否則擔心沒有共同話題。(IG@gigi_fifi_fu)

暫無復出計劃。(IG@gigi_fifi_fu)

Gigi同愛犬。(IG@gigi_fifi_fu)

Gigi與愛犬相依為伴。(IG@gigi_fifi_fu)

近年傅明憲經常周遊列國。(IG@gigi_fifi_fu)

傅明憲分享旅遊美照。(IG@gigi_fifi_fu)

傅明憲淡妝示人。(IG@gigi_fifi_fu)

享受人生!(IG@gigi_fifi_fu)