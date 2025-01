陳慧嫻紅館頭場邀張敬軒跳唱《跳舞街》　有觀眾買咗飛入唔到場？

陳慧嫻40週年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in hong kong》昨晚(21日)假紅館展開第一場演出,慧嫻將會唱六場,最後一場為大年初二與歌迷歡渡新歲。昨晚楊受成博士及夫人 ,李克勤及太太盧淑儀, 毛姐及老公、毛媽、沈震軒帶同女友,Niki 周麗琪 、鄧小巧 、黎峻Kenneth 、 Hedy海兒等均現身棒場,張敬軒擔任首場嘉賓,將紅館變成跳舞街,氣氛熱鬧又開心。

有觀眾買咗飛入唔到場?

有消息指昨天的演唱會有觀眾買咗飛入唔到場,演唱會總監馮貽柏表示,昨晚一共發現八張假票。經由紅館負責幫忙識別,事主亦已報警處理。 問到現在假票像真度咁高,觀眾怎樣可以避免中招?馮貽柏表示,騙徒手法層出不窮,避免中招的唯一方法,就是經由合法途徑購票,陳慧嫻演唱會上星期剛加場,還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。大家可以去城市電腦售票網購票,千萬不要幫襯非法、或不名來歷網站,否則無法得到任何保障。 而紅館點樣分辨到假票?馮貽柏表示,「紅館負責入場嘅保安會用QR code scanner 掃描票上面嘅QR code , 發現無效(QR code scanner 會顯示無效(二維碼), 用作推斷呢啲係無效嘅假票。」

這次演唱會的主題是「花期」,所以昨晚opening,慧嫻被一朵巨形大花包裹出場,一口氣唱了「奇妙旅程」「柯德莉夏萍穿過的鞋」「不羈戀人」「逝去的諾言+人生何處不相逢」等經典歌曲,繼而向觀眾打招呼,「嗨!冇見大家九年啦! 時間過得好快,我記憶緩慢,覺得好似過左三年,啲人話中過Covid之後,記憶會差,我係咪愈來愈差?哈哈。今次演唱會係講花期,花開花落人生無常,希望大家用心聽歌,明白整個主題。」

楊受成博士力撐!

慧嫻又講到回憶,話自己以前唔鐘意影相,「所有嘢記係腦中就最好,但係發覺年紀愈來愈大,好多嘢我都唔記得咗。睇番舊相連自己當時做緊咩都未必諗到,依家反而鼓勵人影相,可以記番好多回憶。人記憶入面一定有開心同唔開心嘅事,好似我咁,我9隻貓已經死晒,呢個記憶真係好創傷,你哋又有冇試過曾經後生有一個伴侶,好鐘意你,但係你又冇好好珍惜,最後分咗手?有呢?咁你依家身邊嗰個係邊個?哈哈,每一個人,無論咩年紀,有一個心愛人係身邊要記著好好灌溉呢個關係,每日都要話佢知我愛你,咁關係先會長久。」歌迷聽到之後就不停對著她大叫「我愛你啊!」

到跳舞歌環節,慧嫻請來張敬軒任嘉賓,《跳舞街》唱到一半,軒仔突然升上來,即時炸烈紅館,成個紅館變成真正的跳舞街,人人企起身跟住跳,氣氛熱烈。慧嫻大讚軒仔是一個好尊重前輩好提攜後輩嘅人,「佢開演唱會,我過左去睇,佢唱歌真係一流,好謙卑,好懂得照顧別人又溫柔,做朋友真的很窩心。」

軒仔就笑道,「嘩,我應該去院舍做!哈哈」慧嫻即笑道,「係呀,我就快㗎啦,遲早入院舍。」軒仔又指二人是同公司,但論資排輩,一直唔知應該點稱Priscilla,叫慧嫻姐姐好?定....」陳慧嫻即謂:「阿嬸、Auntie……哈哈,梗係叫我Priscilla啦!你呀,你要多多提攜我添呀!」嚇得軒仔馬上跪地,兩人風趣幽默引得全場大笑。

軒仔昨晚選了《與淚抱擁》獨唱,他表好開心,好榮幸可以係呢個屬於Priscilla舞台上面表演比大家睇,演出再又再翻睇自己睇過無限次慧嫻姐姐「幾時再見演唱會」,能夠以一個歌迷身份企係舞台上面唱佢嘅歌,生命安排真係好奇妙,「多謝每一位比我這個機會,我係一個不折不扣嘅陳慧嫻歌迷,係我讀書年代,佢每一首歌都係陪住我做功課,我諗來諗今晚揀咩歌唱比大家聽,我揀左以下佢冇揀的一首歌,送比大家 《與淚抱擁》」現場即掌聲雷動。

慧嫻曾經表示,非常希望擁有紅館的手機燈海,因為以前手機未出咁利害,自己咁多年都未試過,昨晚她選唱《陪伴》時,就見到全場亮手機燈,令她又感動又開心,她又表示,「其實有很多人都同我講過,如果你當時冇去讀書,可能你的事業會更加好。但係呢個只不過係一個假設而已。可能唔係呢?其實,我已經好幸福。我覺得我依家擁有嘅嘢,我已經好滿足。特別係我擁有你哋嘅陪伴。係呢四十年裡面,擁有你們俾我嘅愛。無論你哋係佛遲加入,或者係一早已經加入,我都好感謝你哋。」 然後為觀眾獻上一首自己深愛的英文歌《I Need To Be In Love》。

演唱會來到尾聲,慧嫻被全晚觀眾熱情感動得閃著淚光,「作為一個歌手,我嘅天命,上天派我落嚟呢個地球係為乜?作為一個歌手,做好我嘅歌,可以用我嘅歌,去幫助大家,係感情上面有咩傷痛時侯,可以療癒,可以療傷,亦都可以鼓勵到大家的人生。其實我作為一個歌手,我覺得我係咪都應該做得不錯啦?大家都知道啦,實在我今年本身應該有「兩蚊」,我相信佢認為我唔需要「兩蚊」住,係咪延遲左改變左計劃?哈哈。年紀愈來愈大啦,我真係唔知下次幾時再係紅館開演唱會啦,甚至乎重會唔會開呢?但係到時如果你哋要我再開,我未必可以跳到跳舞街喎,咁係咪你哋答應我,你哋跳?希望到時真係見到你哋,大家都又係起晒身,唔好綁著安全帶喎,哈哈....好啦,正正經經,我唔知道幾時重會再見到大家。送俾大家,這一刻最後呢首歌《幾時再見》。」