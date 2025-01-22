陳慧嫻紅館頭場邀張敬軒跳唱《跳舞街》　有觀眾買咗飛入唔到場？

陳慧嫻40週年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in hong kong》昨晚（21日）假紅館展開第一場演出，慧嫻將會唱六場，最後一場為大年初二與歌迷歡渡新歲。昨晚楊受成博士及夫人 ，李克勤及太太盧淑儀， 毛姐及老公、毛媽、沈震軒帶同女友，Niki 周麗琪 、鄧小巧 、黎峻Kenneth 、 Hedy海兒等均現身棒場，張敬軒擔任首場嘉賓，將紅館變成跳舞街，氣氛熱鬧又開心。

陳慧嫻40週年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in hong kong》昨晚假紅館展開第一場演出。

有觀眾買咗飛入唔到場？

有消息指昨天的演唱會有觀眾買咗飛入唔到場，演唱會總監馮貽柏表示，昨晚一共發現八張假票。經由紅館負責幫忙識別，事主亦已報警處理。 問到現在假票像真度咁高，觀眾怎樣可以避免中招？馮貽柏表示，騙徒手法層出不窮，避免中招的唯一方法，就是經由合法途徑購票，陳慧嫻演唱會上星期剛加場，還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。大家可以去城市電腦售票網購票，千萬不要幫襯非法、或不名來歷網站，否則無法得到任何保障。 而紅館點樣分辨到假票？馮貽柏表示，「紅館負責入場嘅保安會用QR code scanner 掃描票上面嘅QR code , 發現無效（QR code scanner 會顯示無效（二維碼）, 用作推斷呢啲係無效嘅假票。」

演唱會總監馮貽柏表示昨晚一共發現八張假票。（小紅書截圖）

這次演唱會的主題是「花期」，所以昨晚opening，慧嫻被一朵巨形大花包裹出場，一口氣唱了「奇妙旅程」「柯德莉夏萍穿過的鞋」「不羈戀人」「逝去的諾言+人生何處不相逢」等經典歌曲，繼而向觀眾打招呼，「嗨！冇見大家九年啦！ 時間過得好快，我記憶緩慢，覺得好似過左三年，啲人話中過Covid之後，記憶會差，我係咪愈來愈差？哈哈。今次演唱會係講花期，花開花落人生無常，希望大家用心聽歌，明白整個主題。」

楊受成博士力撐！

慧嫻又講到回憶，話自己以前唔鐘意影相，「所有嘢記係腦中就最好，但係發覺年紀愈來愈大，好多嘢我都唔記得咗。睇番舊相連自己當時做緊咩都未必諗到，依家反而鼓勵人影相，可以記番好多回憶。人記憶入面一定有開心同唔開心嘅事，好似我咁，我9隻貓已經死晒，呢個記憶真係好創傷，你哋又有冇試過曾經後生有一個伴侶，好鐘意你，但係你又冇好好珍惜，最後分咗手？有呢？咁你依家身邊嗰個係邊個？哈哈，每一個人，無論咩年紀，有一個心愛人係身邊要記著好好灌溉呢個關係，每日都要話佢知我愛你，咁關係先會長久。」歌迷聽到之後就不停對著她大叫「我愛你啊！」

慧嫻又講到回憶，話自己以前唔鐘意影相！

到跳舞歌環節，慧嫻請來張敬軒任嘉賓，《跳舞街》唱到一半，軒仔突然升上來，即時炸烈紅館，成個紅館變成真正的跳舞街，人人企起身跟住跳，氣氛熱烈。慧嫻大讚軒仔是一個好尊重前輩好提攜後輩嘅人，「佢開演唱會，我過左去睇，佢唱歌真係一流，好謙卑，好懂得照顧別人又溫柔，做朋友真的很窩心。」

到跳舞歌環節，慧嫻請來張敬軒任嘉賓。

軒仔就笑道，「嘩，我應該去院舍做！哈哈」慧嫻即笑道，「係呀，我就快㗎啦，遲早入院舍。」軒仔又指二人是同公司，但論資排輩，一直唔知應該點稱Priscilla，叫慧嫻姐姐好？定....」陳慧嫻即謂：「阿嬸、Auntie……哈哈，梗係叫我Priscilla啦！你呀，你要多多提攜我添呀！」嚇得軒仔馬上跪地，兩人風趣幽默引得全場大笑。

張敬軒落力跳唱。

軒仔昨晚選了《與淚抱擁》獨唱，他表好開心，好榮幸可以係呢個屬於Priscilla舞台上面表演比大家睇，演出再又再翻睇自己睇過無限次慧嫻姐姐「幾時再見演唱會」，能夠以一個歌迷身份企係舞台上面唱佢嘅歌，生命安排真係好奇妙，「多謝每一位比我這個機會，我係一個不折不扣嘅陳慧嫻歌迷，係我讀書年代，佢每一首歌都係陪住我做功課，我諗來諗今晚揀咩歌唱比大家聽，我揀左以下佢冇揀的一首歌，送比大家 《與淚抱擁》」現場即掌聲雷動。

陳慧嫻濶別紅館9年自言年紀大。

慧嫻曾經表示，非常希望擁有紅館的手機燈海，因為以前手機未出咁利害，自己咁多年都未試過，昨晚她選唱《陪伴》時，就見到全場亮手機燈，令她又感動又開心，她又表示，「其實有很多人都同我講過，如果你當時冇去讀書，可能你的事業會更加好。但係呢個只不過係一個假設而已。可能唔係呢？其實，我已經好幸福。我覺得我依家擁有嘅嘢，我已經好滿足。特別係我擁有你哋嘅陪伴。係呢四十年裡面，擁有你們俾我嘅愛。無論你哋係佛遲加入，或者係一早已經加入，我都好感謝你哋。」 然後為觀眾獻上一首自己深愛的英文歌《I Need To Be In Love》。

陳慧嫻為觀眾獻上一首自己深愛的英文歌《I Need To Be In Love》。

演唱會來到尾聲，慧嫻被全晚觀眾熱情感動得閃著淚光，「作為一個歌手，我嘅天命，上天派我落嚟呢個地球係為乜？作為一個歌手，做好我嘅歌，可以用我嘅歌，去幫助大家，係感情上面有咩傷痛時侯，可以療癒，可以療傷，亦都可以鼓勵到大家的人生。其實我作為一個歌手，我覺得我係咪都應該做得不錯啦？大家都知道啦，實在我今年本身應該有「兩蚊」，我相信佢認為我唔需要「兩蚊」住，係咪延遲左改變左計劃？哈哈。年紀愈來愈大啦，我真係唔知下次幾時再係紅館開演唱會啦，甚至乎重會唔會開呢？但係到時如果你哋要我再開，我未必可以跳到跳舞街喎，咁係咪你哋答應我，你哋跳？希望到時真係見到你哋，大家都又係起晒身，唔好綁著安全帶喎，哈哈....好啦，正正經經，我唔知道幾時重會再見到大家。送俾大家，這一刻最後呢首歌《幾時再見》。」