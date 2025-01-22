75歲劉松仁突然宣布下月將舉行分享會　曾傳中風口齒不清令人擔憂

現年75歲的劉松仁近年甚少公開露面，屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清，但去年他就為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，不過他曾在受訪時表示已沒有戲癮，宣布息影，令很多影迷大感不捨！而劉松仁仍活躍於社交平台，不時在微博與粉絲互動，早前更宣布將在2月22日於深圳舉行分享會與影迷聚會，人數限定60名，每人收費599元人民幣（約642港元）。

劉松仁19年執導《利瑪竇》音樂劇，由王梓軒、陳潔靈主演。（IG@matteo_ricci_the_musical）

劉松仁已息影。（資料圖片）

劉松仁已息影。（資料圖片）

接受訪問。（資料圖片）

將在2月22日於深圳舉行分享會與影迷聚會。（微博圖片）

去年4月劉松仁現身宣傳《利瑪竇》時曾回應中風傳聞：「其實自己都做咗幾十年，吓吓要理呢嘅咁嘅報道我咪好唔得閒，明白大家搵碗飯食，你有你嘅崗位，我有我嘅崗位，你有你做，我有我做冇乜所謂，如果到而家仲計較，就叫做活得不明白。我知有啲報道話我死咗㖭。不過我知身邊嘅朋友就會知啲消息真定假，因為我就覺得唔需要為嗰啲不失嘅報道出嚟辯駁澄清。」他更指無意重返幕前：「我就話唔會，不過上天安排係點我就唔知，我會順住去，始終我係冇戲癮，同埋我唔恨表演，但我就鍾意做幕後睇人做戲，同埋分享經驗。不過將來係點，講到尾都唔知會發生咩事，都係聽天由命，到咗咁嘅年紀，最緊要每日過得開心，好好享受。」

去年4月劉松仁現身宣傳《利瑪竇》時曾回應中風傳聞。（資料圖片）

無意重返幕前。（資料圖片）

無意重返幕前。（YouTube影片截圖）

今次劉松仁激罕舉行分享會，他就解釋：「老實告訴你們，我從來不喜歡『影迷』這兩個字。年青的時候就是這樣。所以我從來都不開所謂的影迷會。幾十年後，大家都長大，我才考慮開一個『分享會』。是分享大家生命上的感受！互相學習。而不是想滿足所謂的影迷。我喜歡的是『朋友』。讓我們攜手同行，交個朋友，是我的意願。如果抱着看偶像的心態而來，那你們會失望，我也會失望！」

劉松仁唔喜歡「影迷」兩個字，只想交「朋友」。（微博圖片）

分享。（微博圖片）

經典無數。（微博圖片）

而主辦方亦重申：「此次分享會並非傳統意義上的影迷見面會，而是一個大家互相分享生命經驗與感悟的聚會。」劉松仁亦有轉發該帖文，並留言：「其實我也很珍惜與大家的見面。畢竟我們神交已經有好一段日子。分享會將會是什麼的感覺呢！？利瑪竇的交友論，內容我十分欣賞。我們會在一天內結交那麼多朋友，能不讓人興奮嘛！希望我們有一個愉快的相聚，和大家互相分享生命的意願。此外，如果到時身體，精神狀況允許，真希望能和大家共進晚餐。」

精神奕奕！（微博圖片）

聚會。（微博@劉松仁）

劉松仁不時與好友聚會。（微博@米雪）

去年與胡歌聚會。（微博@劉松仁）