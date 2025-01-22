馬國明新電影首映獲湯洛雯突擊撐場　高海寧回應萬千賽果被指爆冷

高海寧和馬國明昨日（22日）出席《麻雀女王追男仔》首映禮，談到二人在電影中合作，馬國明表示：「我哋都未拍過喜劇，個角色關係有唔同嘅時候又有啲新嘅火花。」高海寧則表示：「但係默契都喺度，拍嘅時候自然會有啲情感出咗嚟。」馬國明被問到在新電影中有很多女演員包圍，高海寧代表回答：「馬國明唔需要人哋睇住，係好自覺好乖。」

高海寧和馬國明今日（22日）出席《麻雀女王追男仔》首映禮。（梁碧玲）

馬國明獲湯洛雯突擊撐場大曬恩愛。（梁碧玲）

回應「續約換獎傳聞」

講到馬國明奪得大灣區TVB最喜愛男主角，老婆湯洛雯有否送上恭賀，他表示：「攞完獎第日都要繼續拍戲，我今朝晏晝先殺青，之後就即刻趕過嚟幫手宣傳，其實我到而家都未同老婆食過一餐飯，所以希望嚟緊可以同佢食餐飯當慶祝。」被問到有否留意昨天曾志偉受訪回應「續約換獎傳聞」，馬國明表示：「我冇留意喎！」高海寧則回答：「我未睇到新聞，曾志偉講咗而家係公正嘅，相信投票嘅，作為一個演員，最緊要做好自己嘅角色，做好嘅角色有眼睇到，自然就會投票俾你。」

馬國明表示冇留意昨天曾志偉受訪回應「續約換獎傳聞」。（梁碧玲）

高海寧回應萬千賽果被指爆冷

提到高海寧在現場親吻張曦雯，她說：「其實張振朗、龔嘉欣同埋楊茜堯，我好戥佢哋開心其實做一個演員，佢哋好辛苦去完成一套劇，都希望套劇嘅成績好好，譬如有好多人想攞最佳劇集，或者有角色想受到人哋肯定，終於喺頒獎禮大家得到認可。」至於有人認為賽果是爆冷，她表示：「見仁見智啦！大家都有鍾意嘅演員同埋劇集。」高海寧和馬國明透露今年上半年即將忙於拍攝《新聞女王2》。