陳穎欣將跟陳考威搞海外婚禮要時間消化人妻身份　廖子妤想學裁縫

即將踏入蛇年，古天樂旗下公司One Cool Jam Cast和Jam Cast一眾藝人：余香凝、廖子妤、陳穎欣、林千渟、麥子樂、 徐頴堃、余潔滢、許月湘、李玗蓁、蔡子軒連同蔡明思、吳嘉禧、李月兒、林嘉宏、劉志偉、林芝羽、屈詠儀、楊雅淇，到九龍香格里拉（香宮）提早舉行新春團拜，熱熱鬧鬧迎接新年來臨，祝願大家蛇年事事順利、人人安居樂業！One Cool Jam Cast和Jam Cast蛇年亦將喜事重重，除了有蔡明思Jessica重返公司及順利誕第二胎外，陳穎欣Yanny亦將於蛇年跟拍拖近八年的音樂人男友陳考威拉埋天窗，認真可喜可賀。

古天樂旗下公司One Cool Jam Cast和Jam Cast一眾藝人提早舉行新春團拜。

左至右：林嘉宏、楊雅淇、屈詠儀、李月兒、林芝羽 、蔡子軒 。

早前叱咤頒獎禮上，陳考威在頒獎台宣布年內與女友Yanny拉埋天窗；榮升做準人妻的Yanny，在蛇年最後一次以「女朋友」身份過新春，對此她笑言：「雖然最後一年𢭃利是，但都唔會好搏命𢭃，因為我派一定比𢭃到嘅多，新年我會出發到北海道旅行。」提到婚禮籌備進展？Yanny指希望在2026年初舉行，因暫時仍有工作在身：「婚禮希望盡量得閒啲先搞，同埋唔想喺好熱同雨季度搞。本身個婚禮想去日本舉行，但傳聞有啲天災，唔想到時賓客同自己會擔心，所以可能會轉地方，而家仲物色緊邊度有舒服、安全又有啲好回憶嘅地方。」

後排左起：許月湘、徐頴堃、陳穎欣、廖子妤；前排左起：吳嘉禧、麥子樂 ，其中Yanny透露2026會舉行海外婚禮。

男友無預警宣布感壓力

對於男友在叱咤頒獎禮上無預警宣布婚訊，Yanny表示：「佢唔係一個甜蜜嘅人，佢好木訥，我知佢如果得獎，佢話會多謝我，我仲諗佢唔會講呢樣嘢（指結婚），佢幾怕醜。叱咤真係好多人睇，嗰晚好多人Message同打電話畀我，但我係一個比較低調嘅人，嗰刻好大壓力，第二日收拾心情先再覆。」

問到可有為成為人妻而做準備？Yanny笑指不需要：「其實婚後生活冇乜分別，不嬲都一齊住，我只係多咗個稱呼，但我自己聽到家姐叫姐夫做老公，或姐夫叫家姐做老婆，感覺好奇怪，因為太親暱，我諗我同佢要一段時間先消化呢個稱號。」至於婚後，Yanny表示會繼續幕前工作，暫時沒有生B計劃。

Yanny坦言男友在叱咤頒獎禮上無預警宣布婚訊，使她感到怕醜和有壓力，但認為婚後關係分別不大，因二人早已同居。

Jessica誕第二胎後復出

至於剛簽約重返Jam Cast大家庭的蔡明思Jessica，日前順利誕第二胎，不過她表示其實今胎比上胎陀得辛苦，她說：「見到自己身體變化，可能好肥，今胎我成日都好肚餓，好驚自己再食落去，一發不可收拾；第一胎，冇經驗，事事覺得新奇，但陀第二胎，要湊住大女，好吃力。」Jessica指坐月後將全面復出。提到好姊妹Yanny將結婚，她開心之餘還自薦做婚禮姊妹，Jessica又表示不會傳授夫妻之道：「每個人都有佢哋自己相處之道，Yanny同陳考威有佢哋嘅相處方式，仲相處得好好。」

後排左起：劉志偉、余潔滢、林千渟、李玗蓁；前排左起：余香凝、蔡明思，其中蔡明思指坐月後將全面復出。

廖子妤蛇年目標考車學裁縫

此外，余香凝Jennifer、廖子妤Fish在將過去的龍年十分充實！Jennifer勇奪「影后」獎項，得到的認同也成為她的動力：「嘗試演出劇集《麻甩媽咪》，會展現大家未見過嘅我畀大家睇，希望大家喜歡；而今年我又試咗去台灣拍戲，各方面都好滿意；嚟緊蛇年，希望自己可以多啲突破，兼顧家庭同工作外，仲搵到自己嘅時間做自己鍾意嘅嘢，好好對待自己。」Fish自感過去一年身心出現些狀況，她希望蛇年可以好好調整：「今年我希望可以考車、學裁縫，馬來西亞16、17歲有車牌，不過我冇考，我係唯一一個返學要同學車埋嘅人，到而家我都要媽咪車，所以我今年目標係考車牌；想學裁縫，本身對改造衫有興趣，希望透過呢個興趣令心情平靜。」

余香凝Jennifer：「希望蛇年可以多啲突破，兼顧家庭同工作外，仲搵到自己嘅時間做自己鍾意嘅事嘢，好好對待自己。」