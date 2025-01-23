三叉戟2劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《三叉戟2》陸劇，由沈嶸、呂錚、熊語真作為編劇，劉海波、曹凱為執導，由陳建斌、董勇、郝平領銜主演的一套以現代案件為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《三叉戟2》｜電視劇情大綱

被稱為市局“三叉戟”的崔鐵軍、徐國柱和潘江海，在調查一單傳銷案件時，意外發現關鍵嫌疑人與二十年前的兇殺案有聯繫。為了深入調查，三位資深警員在郭局的協助下，成立了“三叉戟工作室”。在徒弟小呂和年輕女幹警徐蔓的配合下，工作室協助各警種成功偵破了多起重大案件，最終揭開了那樁二十年前懸而未決的案件真相。

隨著調查逐漸深入，“三叉戟”發現所有線索都指向一個名為“青山會”的犯罪組織，該集團試圖利用“雲貿幣”這種虛擬貨幣來壟斷市場並獲取非法利益。面對重重困難，“三叉戟”毫不退縮，最終成功摧毀了這個在平安省盤踞多年的犯罪集團，並將主犯周茂緝拿歸案。“三叉戟”再次為保護平安百姓的生命財產安全貢獻了重要力量。

《三叉戟2》播出時間｜最新追劇日曆

《三叉戟2》電視劇一共有35集，由北京衛視、東方衛視、愛奇藝播放，1月23日起 VIP會員週日至週四19:30更新2集，周五、周六19:30更新1集，首更3集。衛視周四到周六各更新1集，周日周一各更新2集。

電視劇三叉戟@Weibo

《三叉戟2》｜人物關係圖

《三叉戟2》｜演員

陳建斌 飾 崔鐵軍

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董勇 飾 徐國柱

電視劇三叉戟@Weibo

郝平 飾 潘江海