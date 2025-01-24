金牌綠葉升呢老闆拍片食「狗屎」勁滋味　網民串：你都幾鍾意食屎

成日都話「唔辛苦邊得世間財」，資深演員李國麟近年長駐內地發展網紅事業，為流量更搏到盡，飲過溫泉水、又食過「牛屎」火鍋，網民大感心痛，感嘆尊嚴何價，但他卻樂在其中。而辛苦是有回報的，原來李國麟早已在福州開公司做老闆，但榮升老闆的他，近日竟然又食「屎」，難道食上癮？

李國麟近年成功轉型做網紅。（小紅書）

李國麟介紹內地溫泉，仲即場飲溫泉水。（小紅書）

李國麟食「牛屎」火鍋，非常博命。（小紅書）

正當網民感嘆尊嚴何價之際，其實李國麟早已在福州開公司做老板。（小紅書）

現年70歲的李國麟有TVB金牌綠葉之稱，拍過《天龍八部》、《男親女愛》、《宮心計》及《法證先鋒III》等多套膾炙人口的劇集，尤其在1997年版的《天龍八部》中，他飾演的吐蕃國師鳩摩智，在內地有極高知名度，而他也食住「呢條水」，離開TVB後近年全力北上發展，轉型做網紅，拍劇、商演、直播帶貨瓣瓣撈，為了增加流量，李國麟更被指放下身段，繼早前挑戰飲溫泉水、食牛屎火鍋食到嘔之後，近日又再挑戰「食屎」，而且還食得非常滋味。

李國麟又「食屎」。（小紅書）

今次是「狗屎」，不過是「狗屎糖」。（小紅書）

食得好滋味。（小紅書）

愛不釋手。（小紅書）

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片中李國麟被問要不要吃糖，顧住看電話的他看也不看就說好，並愈吃愈滋味要拿回家，然後看到叫「狗屎糖」，他驚訝問：「為什麼這麼好吃叫狗屎糖呀？」工作人員則解釋因為家長怕小朋友經常吃糖，所以就騙小孩子說路邊的糖全是狗屎，然後就流傳下來叫「狗屎糖」。由於李國麟已經不是第一次玩「屎」，有網民就調侃李國麟：「又係屎，你都幾喜歡屎」、「你都幾鍾意食屎」。但也有網民讚李國麟可愛，又笑言：「因為顏色啊，很接近小狗的奥利給，鳩大師」、「最緊要好食就好」。如此識玩，難怪李國麟愈撈愈掂！

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