雲浩影新碟音樂會獲400粉絲撐場　翻唱《黑玻璃》齊揈毛巾

雲浩影（Cloud）早前為新碟「TOUCH OF ABSENCE」舉行音樂會，逾400張門票10分鐘火速售罄。Cloud以《世界多了一個陌生人》、《慢性分手》和《引我笑》，為音樂會揭開序幕，Cloud說：「其實每一次表演前我都好緊張，點解會咁緊張？係咪我不能夠勝任呢？後來我發現因為我好在乎大家、好在乎每一次演出。我好開心今日同大家分享，第一次有機會唱咁多首歌。」Cloud自彈自唱《To Let A Good Thing Die》前表示從未公開表演，顯得有點緊張，彈了一句便要求從頭開始，觀眾報以掌聲和歡呼聲打氣，然後Cloud飲水重整心情，順利表演。

Cloud唱出大熱作品《回憶半分鐘》，觀眾揮動手機燈海，非常美麗。而她翻唱作品《黑玻璃》時，她與觀眾互動一齊做出揈毛巾動作，全場笑聲。最後她演唱即將派台、第一次公開表演的新碟歌曲《你在我不遠處》，她感觸地說：「我好少分享TGgroup嘅link，好開心呢個小家庭越嚟越大嘅時候，仍然令我感到安心，我仍然覺得呢個係一個避風港可以同大家分享，我自己亦都好安心去做自己。」並表示這新歌是為歌迷而唱。