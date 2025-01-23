陳懿德主持萬千頒獎典禮網民反應兩極化　本尊發文高EQ回應勁謙卑

陳懿德（德德）今年首次擔任年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》大會司儀，主持表現瞬間成為網民的討論熱門話題，在頒獎典禮中更獲得「最佳女新人」，人氣指數爆燈！講到她第一次主持，外界的反應兩極，對此她亦有在IG發文回應：「大家嘅評語不論好與否都多謝每一位嘅你，每一個留言都令我進步，我好感激大家好嘅留言，每一個都係好大嘅鼓舞，好感恩你地睇到我嘅好，你地令我相信自己都有點good enough，不過成長就係要將本身嘅不足同唔擅長嘅變成comfort zone 所以多謝唔好嘅留言！」

陳懿德今年首次擔任年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》大會司儀。（IG圖片）

她繼續感性發言：「我知道我真係未必係最靚最得人中意把聲最好聽，但我應承你地會努力逐樣令自己更值得，每次都比你地見到有進步，我知道自己把聲偏高 亦係我最大嘅concern，我事前綵排嘅時侯 係好刻意壓低自己嘅聲線，大家聽到覺得好似好平 所以我tune返high小小，但我睇返playback都覺得要tune返低，辛苦大家了唔好意思！」

陳懿德感性發言。（IG圖片）

提到第一次擔任大會司儀的感受，她謙虛表示：「第一次參加頒獎典禮係東張主持，今次可以做到大會司儀真係好開心，呢個係我最大嘅獎，一開始聽到自己要一個人做呢個show嘅時候其實好懷疑呢件事係咪真 亦都好懷疑自己係咪值得/係咪能夠勝任呢個show，畢竟我都係2024的3、4月先開始做司儀，但我只可以用我最大嘅努力、最好嘅一面去答謝呢個機會，呢個月真係用盡有時間閉關做功課，2倍速去睇哂所有入圍劇集 試過兩日睇哂25集，抄低大家講過咩深刻對白同睇哂所有各大頒獎典禮做參考，包括以前萬千星輝 金像 金鐘 金馬 oscar，但最sad係做完show漏了陪伴我作戰嘅稿同notes…傷心到傻了！」

陳懿德主持萬千頒獎典禮。（IG圖片）

她最後亦有分享最感動的時刻：「有同事之前同我講嘩你啲懶音好勁，琴晚佢話嘩你真係進步咗好多，真係忍唔住要喊，作為一個司儀真係想做到字正腔圓，但想講俾大家聽其實改懶音就好似改唞氣方式咁，你咁樣唞氣咗20幾年突然間大家話你咁唞氣係錯嘅要改 ，其實真係好難，仲要諗稿嘅同時再諗埋點pronounce 係雙倍嘅workload，但我真係改緊 應承你地會更好的！」