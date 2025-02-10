吳謹言憑復仇劇翻紅　38歲頂流人氣不再獲選《年度最失望演員》

現年38歲的楊冪曾有「收視女王」之稱，每每推出電視劇都大受歡迎。豈料，去年這個神話已不復再，推出的作品成績大不如前，人氣遭到考驗，近日更獲當選為《2024豆瓣視組年終大賞》的《年度最失望演員》及主演劇集《狐妖小紅娘月紅篇》被選為《年度扑街製作》，似乎影響力已不及從前。

楊冪「收視女王」光環已不再。（楊冪微博圖片）

據《2024豆瓣視組年終大賞》公布的各類型名單可見，《慶餘年2》的氣勢相當強勁，劇集除了獲得《年度最佳劇集》第一名之外，男主角張若昀亦憑角色范閒獲得《年度角色》，個人更獲得《年度演員》，相當厲害。由此可見，劇集深得網民的喜愛，至今在「豆瓣」獲得7.3高分。

去年除了《慶餘年2》掀起追劇潮之外，由吳謹言主演的《墨雨雲間》亦成為熱門討論劇集。其實在該劇播出前不被看好，沒想到播出後因為復仇的刺激感，令劇集漸漸受歡迎，好評如潮，更令吳謹言翻紅成功，亦捧紅男主角王星越，所以該劇獲當選為《年度黑馬》劇集。

《慶餘年2》的氣勢相當強勁。（微博圖片）

吳謹言憑《墨雨雲間》翻紅。（微博圖片﹑《墨雨雲間》微博圖片）

事實上《墨雨雲間》同楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》差不多同檔期播出，所以在未播前大家都對《狐》比較有高期待，沒想到《狐》播出後，無論收視同口碑都不太理想，紛紛指出劇情實在有太多漏洞，連楊冪、龔俊兩大頂流都挽救不了劇集收視，而劇集在「豆瓣」只有5.3分而已，獲選為「年度扑街製作」。

《狐妖小紅娘月紅篇》雷聲大雨點小。（微博圖片）

而楊冪去年一口氣推出三大作品《狐妖小紅娘月紅篇》、《哈爾濱一九四四》、電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，全都是「雷聲大雨點小」，而《沒》更因票房不及預期最終撤檔，去年影視成績差勁，似乎令不少人失望，所以她被選為「年度最失望演員」，頂流光環慢慢已不再。