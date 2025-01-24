前TVB「御用丫鬟」從商變政協生活富貴　分享貼地穿搭只需XX元？

現年45歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧當年參加無綫第14期藝員訓練班出身，同期同學有馬國明、吳卓羲，可惜演藝事業發展未如理想，轉行從商，2021年更投身政界成為政協，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。李焯寧私下生活非常富貴，除了經常出入馬場和私人會所，更不時曬Hermès名牌手袋，近日她拍片分享穿搭心得，一套衫的價錢令網民驚訝。

出入馬會！（IG/@karenleecheukling）

私生活好富貴，孭Hermès Mini Kelly！（截圖）

李焯寧日前在小紅書分享了一段新片段，她以一身貴婦Look示人，並霸氣表示：「衣服我多選擇品質好的，價錢和品牌是其次，配合自己的氣質和場合所需最重要，再配上適量配件就是錦上添花。#穿搭影片 #過年這樣穿 #小紅薯穿搭 #穿搭女神範 #顯高顯廋顯腿長」。

綠色Mini Kelly，炒價更近20萬。（小紅書）

分享穿搭心得。（小紅書）

每樣單品都唔過100元。（小紅書）

平價貼地衫襯 Hermès手袋。（小紅書）

片中可見，李焯寧分享了自己到平民日本品牌GU所買的衣服，每件衣服都不過100元，更換上多個造型，證明平價貼地的衣服都能襯出不同潮look。雖然李焯寧示範了多個貼地穿搭，但她手上拿得手袋並不貼地，分別有多款Loewe、Gucci及Hermès手袋，其中一款綠色Mini Kelly，炒價更近20萬。據知，李焯寧更升呢做老闆，目前打理Marketing公司生意。

升呢做政協！（IG/@karenleecheukling）