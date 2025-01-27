盤點近年火爆「第三者」　TVB花旦選美冠軍難逃污名

被封為「最強小三」的34歲網紅「五索」Rachel鍾睿心自從被踢爆與大生銀行主席馬清鏗有婚外情，更自爆與其交往9年並誕下4名孩子，態度囂張引起全城嘩然。其實過往圈中有不少女星都曾被傳做過第三者，當中更有人涉及五角關係！

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

黃心穎2019年被爆出與人夫許志安於的士車廂激吻事件轟動全城，雖然事後鄭秀文發文表示選擇原諒老公，但這件事就令黃心穎同許志安形象插水，工作亦全面叫停，黃心穎更一度避走美國。直到2013年10月底黃心穎與男友樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）舉行婚禮，經常二人世界到處旅遊，生活幸福美滿。

黃心穎與泥鯭頭貼頭合照。（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎與她的老公泥鯭。(IG圖片)

黃心穎36歲生日。（IG@shelbywong）

陳庭欣（Toby）曾被指速撇有米大狀唐偉倫，移情別戀擁億萬身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）。有傳她原來是做第三者橫刀奪愛，介入Benny與前女朋友劉依靜（Ruby）之間，硬撬牆腳。目前，二人拍拖6年，陳庭欣更升呢更搬入九肚山洋房，不時大曬豪宅和Hermès手袋，行頭十足。早前，陳庭欣亦去到工展會為男友的生意撐場，非常有老闆娘架勢！

陳庭欣（Toby）與有米男友Benny十足糖黐豆！（IG/@toby_yanyan）

陳庭欣曾以老闆娘身份出席彩豐行活動，廣邀圈中好友。（IG@toby_yanyan）

姚子羚與坐擁逾億身家的鄭子邦分手後，一直都甚少緋聞。不過突然有報道指她疑戀上朋友蔡宛珊（Sarika）的老公Raymond Young，二人秘撻8個月，並甘願做其小三。但之後有消息指Raymond還有一名「二奶」，令姚子羚疑似成為第四者。不過姚子羚立即出來澄清，指自己與Raymond拍拖時，對方聲稱已跟妻子Sarika分居兩年，並表示自己與Raymond已經分手。

姚子羚情路實在是波折重重，與拍拖三年的男友鄭子邦分手，又被指捲入四角戀。（VCG）

饒慧珊姚子羚感情相當好。（IG：@elaine_yiu）

林欣彤去年被爆與天堂鳥成員Tyrese過從甚密，介入對方與余思霆（Stitch）3年多的戀情，隨即鬧出「小三疑雲」。雖然Stitch在去年6月宣布與Tyrese分手後，並否認有第三者，但矛頭依然直指林欣彤。之後林欣彤又曾與樂隊 ONE PROMISE 成員馮卓然（Anton）大方認愛，雖然期間曾被誤會是第三者界入馮卓然前一段感情，但獲男方力證她並不是。可惜二人戀情曝光僅逾半年，二人分手收場。

One Promise鼓手Anton與林欣彤。

林欣彤否認做第三者。（影片截圖）

余思霆（Stitch）曾被影到與朱敏瀚（Brian）同遊日本，其後她出席公益金活動錄影時，就大方承認戀情，並表示兩人已經拍拖半年。有報道指Stitch與Brian因合作拍攝劇集《好日子》而撻着，當時Brian有一位拍拖多年的圈外女友，而Stitch就與Tyrese拍緊拖，有傳兩人當時各自背住另一半偷食，加上牽涉到林欣彤，即傳出原來這段是五角戀關係。對於被指是第三者，她就表示自己不能控制別人的想法，所以不會理會。

朱敏瀚與余思霆因為拍攝劇集《好日子》而開始熟稔，情侶關係至2019年5月被曝光。（資料圖片）

余思霆身材fit爆。(余思霆ig)

余思霆宣布與朱敏瀚分手。(余思霆ig)

2017年澳門小姐冠軍麥嘉欣（Sofia）今年被疑似現任男友的正室爆料指其做第三者，更要求男友的女兒叫她媽媽。《香港01》向麥嘉欣查詢事件，麥嘉欣回覆指將交由經理人聯絡，而麥嘉欣經理人回覆稱：「我們也看到網上在造謠的內容，帳號的確是男友前妻的，但所講述內容並非事實。以上誹謗，威脅，造謠等行為已交由律師、警方處理」。

美（IG/@sofiavdsp）