苟芸慧無否認婚變疑回復單身　約百億閨密湯鎮業前妻聚會無損心情

現年41歲的前華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，婚後淡出娛樂圈，但有指兩人因生育問題令婚姻出現暗湧，近年更屢傳婚變。日前（22日）苟芸慧出席活動被問到婚姻狀況時，未有否認婚變：「其實呢啲咁私隱嘅嘢先暫時唔講住，都係專注喺做嘢先。」又表示希望2025年有新開始，並宣布全面復出。雖然苟芸慧婚姻狀況成謎，但她亦不愁寂寞，不時相約好友聚會！

苟芸慧（苟姑娘）是前華姐冠軍。（IG@joyfulck）

Fit！（IG@joyfulck）

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，正式封盤。（IG@joyfulck）

婚後淡出娛樂圈。（IG@joyfulck）

舉行童話婚禮。（資料圖片）

好姊妹聚會。（IG@joyfulck）

好姊妹聚會。（IG@joyfulck）

日前（22日）苟芸慧出席活動被問到婚姻狀況時，未有否認婚變。（葉志明攝）

苟姑娘宣布全面復出工作。（葉志明攝）

日前苟芸慧相約永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、湯鎮業前妻姜坤、大女湯愛嘉（Isabella）來個「Girls’ night out」，片中所見，身穿衛衣的苟芸慧打扮休閒，但仍難掩氣質，她又嘟嘴與伍葉靖怡、湯愛嘉合照，最後還向姜坤隔空比心，心情大靚，似乎完全無被婚變傳聞影響心情！

Girls’ night out。（IG截圖）

永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡。（IG截圖）

湯鎮業大女湯愛嘉（Isabella）。（IG截圖）

湯鎮業前妻姜坤。（IG截圖）

湯鎮業前妻姜坤。（IG截圖）

苟姑娘與永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、湯鎮業前妻姜坤等一向私交甚篤。（IG@joyfulck）

不時聚會。（IG@joyfulck）

聚會。（IG圖片）

靚。（IG@joyfulck）

私交甚篤。（IG@joyfulck）

一向喜歡小朋友的苟芸慧，曾在結婚時揚言生夠4個組織大家庭，2019年她透露希望兩年後生B，翌年更打排卵針接受雪卵手術，但苟姑娘注射排卵針後跑步而令身體不勝負荷，令她出現頭暈冒冷汗、呼吸困難的情況，最後由救護車送院。2021年兩人突然傳出婚變，有傳導火線是苟姑娘生仔心切，但老公卻未有配合，令婚姻出現暗湧，女方更已搬離貝沙灣愛巢。雖然一度傳出二人破鏡重圓，但至今仍未見兩人合體放閃，而苟姑娘日前出席活動亦未有否認婚變，疑似已回復單身。

苟姑娘一向喜歡小朋友，曾在結婚時揚言生夠4個組織大家庭。

2021年兩人突然傳出婚變。（IG@joyfulck）

Deep V！（影片截圖）

Deep V！（影片截圖）

好性感！（影片截圖）

好性感！（影片截圖）