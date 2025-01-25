五福臨門劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《五福臨門》陸劇改編自同名小説。有周末作為編劇，楊歡、白雲默、馬詩歌為執導，由黃聖池、盧昱曉、王星越領銜主演的一套以古代婚戀喜劇為題材的電視劇。此劇幕後團隊相當有份量，不僅有執導《長相思》的楊歡導演，還有《延禧攻略》的總製作人于正參與，加上聲名大噪的演員陣容，王星越繼《墨雨雲間》爆紅後再擔住主演，搭擋《雲之羽》盧昱曉演繹歡喜冤家，更有陳鶴一、吳宣儀等人氣演員，期待各人的愛情線精彩不斷地送上！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

五福临门官微@Weibo

《五福臨門》｜電視劇情大綱

在北宋仁宗盛世，酈娘子（倪虹潔 飾）為了四位女兒的幸福，踏上前往汴京的旅程，投靠早已遠嫁的二女福慧。在繁華的京城中生存不易，酈家人團結一心，重拾舊業開展生意，同時為女兒們物色對象。酈家茶樓「四福齋」的正式開張，蒸蒸日上，五個女兒忙於事業外，也發展出各自的愛情。

大女壽華（劉些寧 飾）年輕守寡，本以為孤獨終老，讓母親酈娘子（倪虹潔 飾）十分擔心，卻在命運的安排下與探花郎杜仰熙（陳鶴一 飾）相遇，以堅定的決心追到這位年輕才俊，開始先婚後愛的姐弟戀。最早嫁人的二女福慧（吳宣儀 飾）則與風流倜儻的範良瀚（黃聖池 飾）結為夫妻，她性格潑辣，總把老公教訓到哭，兩人打打鬧鬧的同時，享受彼此的陪伴，最終攜手共度餘生。酈家的三女康寧（盧昱曉 飾）性格剛強，想找到配得起自己的伴侶，她遇上與自己同樣自信聰明的柴安（王星越 飾），兩人因為對門酒樓而互相競爭，彼此看不順眼，在你來我往的鬥智鬥勇中，漸漸萌生愛情，成為令人羨慕的一對。

四女好德（柯穎 飾）天真可愛，卻偏偏愛上了冷酷無情的判官沈慧照（梁永棋 飾），這段女追男的愛情中，四女成功贏得了沈慧照的心，還多次幫助他破案，二人愛情充滿了甜蜜與驚喜。五女樂善（黃楊鈿甜 飾）是家中的小女兒，性格外向，意外與富家子弟楊羨（董思成 飾）結下不解之緣，二人看似不可能的愛情，最後竟然得到了皇上的御賜，成為歡喜冤家。最終，酈家的五位千金都找到了屬於自己的幸福歸宿，演繹出熱鬧非凡、溫馨感人的市井喜劇。

《五福臨門》播出時間｜最新追劇日曆

《五福臨門》電視劇一共有36集，由芒果TV、湖南衛視、Netflix播放。1月25日20:00點起，芒果TV 全網獨播，會員搶先看；1月27日22:00點起，湖南衛視 每週日至週四播出。會員首更3集，每周六至周二更新2集，周三至周五更新一集。非會員每日一集。SVIP每日搶先看一集。

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《五福臨門》｜演員人物關係圖

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《五福臨門》｜演員

盧昱曉 飾 康寧

三女兒，外號「胭脂虎」，既勇敢又聰明，很有主見，總會付諸實行。與柴安搶生意爭鋒相對，因而愛上對方

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黃聖池 飾 範良翰

二女福慧的老公，他風流多情卻性格軟弱，常常被老婆教訓到哭

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王星越 飾 柴安

富裕地主，與康寧搶酒樓生意成了冤家，打打鬧鬧時互相愛上

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吳宣儀 飾 福慧

最先出嫁到汴京的二女，性格潑辣，對老公管教嚴厲

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陳鶴一 飾 杜仰熙

年輕俊俏的探花郎，被大女壽華追求，開展先婚後愛的姐弟戀